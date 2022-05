Formula Kite Youth World Championship 2022: a Torre Grande secondo giorno di regate

Prosegue nel Golfo di Oristano il percorso verso le Olimpiadi di Parigi 2024 per i giovanissimi atleti della Formula Kite Youth World Championship 2022

Al termine della seconda giornata di regate, le tre classifiche vedono in testa Maximilian Maeder di Singapore per la Formula Kite Uomini U21, Maya Ashkenazi per la Formula Kite Donne U21, lo svizzero Gian Andrea Stragiotti nell’ A’s Youth Foil Class (che comprende sia gli U15 che gli U17).

Nella categoria uomini U21, Riccardo Pianosi resta secondo a pari punti da Maeder e davanti al cinese Qibin Huang; tra le donne al secondo posto c’è la polacca Julia Damasiewic seguita da Gal Zuckerman.

Settima posizione per l’italiana Sofia Tomasoni (che corre con i colori della Sardegna essendo tesserata con il Windsurfing Cagliari), prima donna nella storia del kitesurf ad avere vinto un titolo olimpico giovanile. Nel 2018 la giovanissima atleta presente oggi a Oristano, vinse l’oro agli ultimi Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires.

Oggi le regate sono cominciate alle 14:00 con condizioni di vento favorevoli e che hanno variato tra i 7/10 nodi e i 14/16 nodi.

Qui le classifiche aggiornate che saranno definitive per questa giornata alla conclusione del Protest Time: https://formulakite.org

Fino a domenica 22 maggio alle ore 10:00, ogni mattina alla stessa ora, gli atleti si riuniranno per il rider’s meeting. Il pubblico potrà seguire le regate dalla spiaggia.

Sabato 21 e domenica 22 maggio il “Formula Kite Youth World Championship 2022” giungerà alle fasi finali che saranno seguite in diretta mondiale e con commento tecnico in inglese. Le categorie in acqua saranno quelle Under 21, 17 e 15 e le atlete e gli atleti dovranno seguire il regolamento che sarà osservato ai Giochi Olimpici tra due anni, quando le regate saranno ospitate nel Golfo di Marsiglia.

Mirco Babini, Presidente della Federazione Internazionale del Kiteboarding IKA e Presidente di CKWI (Classe Nazionale di Kiteboarding e Wingfoil) ha dichiarato: “Giornata perfetta, il vento è stato meno ballerino del Day 1, ha permesso di completare tutte le 16 regate. Apertissima la lotta negli A’S Youth mentre nel Formula Kite Man continua il testa a testa tra Maeder e Pianosi. Tra le donne, battaglia serratissima tra il team di Israele e il team Polonia, rappresentato da entrambe le atlete. Ottimo parziale nella seconda gara di oggi per Sofia Tommasoni, che termina con un secondo posto ed un 7° generale”.

Oggi Eolo Beach Sports ha ospitato circa 100 studenti del Liceo Classico De Castro di Oristano: i ragazzi e le ragazze hanno seguito le lezioni di stand up paddle, windsurf e wingfoil con la presenza degli istruttori FIV e FISW Surfing.