Formula Kite Youth World Championship 2022: a Torre Grande primo giorno di regate

Prima giornata di regate nel Golfo di Oristano per i novanta atleti della “Formula Kite Youth World Championship 2022”. Le atlete e gli atleti hanno lasciato la terraferma nel primo pomeriggio per cominciare le regate solo intorno alle 16, quando le condizioni meteomarine hanno consentito l’avvio delle competizioni (lo start avviene ogni giorno a partire dalle 11, lo slittamento odierno è stato causato dal vento debole)

In tutto sono state 16 le regate: due flotte uomini U21 (blue and yellow), una flotta donne U21 e una A’s Youth Foil che comprende sia gli U15 che gli U17.

La classifica al termine della prima giornata di regate mondiali vede, tra gli atleti, Maximilian Maeder, di Singapore, Riccardo Pianosi del Team Italia e Qibin Huang del Team Cina.

Tra le atlete, Nina Arcisz del Team Polonia, insieme a Julia Damasiewicz si trovano rispettivamente al primo e al terzo posto, tra loro Gal Zuckerman del Team di Israele.

“Il vento ha ruotato per almeno due quadranti- commenta Sergio Cantagalli, event manager della manifestazione – è stata una giornata particolarmente intensa sul fronte tecnico del posizionamento dei campi, dovuta ad una instabilità del vento che poi verso sera ha variato in direzione Ponente e ha dato la possibilità di completare il programma di giornata con ben 16 prove.”

Fino a domenica 22 maggio alle ore 10:00, ogni mattina alla stessa ora, gli atleti si riuniranno per il rider’s meeting. Il pubblico potrà seguire le regate dalla spiaggia.

Sabato 21 e domenica 22 maggio il “Formula Kite Youth World Championship 2022” giungerà alle fasi finali che saranno seguite in diretta mondiale e con commento tecnico in inglese.

Le categorie in acqua saranno quelle Under 21, 17 e 15 e le atlete e gli atleti dovranno seguire il regolamento che sarà osservato alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Sea & Kite Fest al World Village

Sul lungomare è sorto un villaggio che ospita gli atleti e il palco da cui saranno trasmesse in diretta le immagini che la regia internazionale girerà nel Golfo di Oristano. Inoltre, nel pomeriggio di sabato e domenica, si darà spazio ai talks su sport e cultura del mare: presente il Ceas del Comune di Oristano, la biologa marina Valeria Andreotti, il presidente della Federazione Regionale Vela III zona Corrado Fara, il professore Salvatore Melis (coordinatore provinciale e docente di educazione fisica e di metodologia allenamento della facoltà di Scienze Motorie Università di Cagliari).

Ci saranno la Fondazione Med Sea, il CreS, l’Area Marina Protetta Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre, l’IMC – International Marine Centre di Torre Grande, Legacoop, Flag Pescando.

Nel pomeriggio di domenica ci saranno anche i collegamenti live con l’olimpionico di canottaggio Stefano Oppo e il tecnico olimpionico della Federazione di Canoa e Kayak Stefano Loddo.

Sul lungomare e sulla spiaggia spazio alle attività sportive con Decathlon, partner del “Formula Kite Youth World Championship 2022”, che sarà presente con le attività di beach soccer e l’Asd Eolo con il beach tennis.

Presenti anche le associazioni Crossfit Costa Ovest Oristano e Calistenia by Street Workout Oristano.

Sarà presente anche la scuola di surf Is Benas Surf Club e di kitesurf Kite’n’Di e la Sardegna Footvolley. Da Is Arenas e Desenzano del Garda ci saranno l’associazione Indigo Yoga e la Sup Surf Explore; da Alghero arriverà l’associazione Sup Ventura.

Nella giornata di giovedì 19 maggio Eolo Beach Sports ospiterà circa 100 tra studenti e professori del Liceo Classico De Castro di Oristano: i ragazzi potranno cimentarsi nelle lezioni di stand up paddle, windsurf e wingfoil con la presenza degli istruttori delle Federazione Nazionale Vela e Federazione Nazionale Windsurf.

Al termine delle attività seguiranno l’avvio delle regate del Campionato Mondiale di Kiteborading.

Qui le classifiche aggiornate: https://formulakite.org