Formazione in presenza per i dipendenti comunali

Ritornando pian piano alla normalità nelle varie attività dopo due anni di pandemia, riprende anche l’attività di formazione dei dipendenti dei Comuni sardi.

Formazione in presenza per i dipendenti comunali: lo fa per prima l’ASEL Sardegna, l’associazione sarda degli enti locali, con un Seminario di stretta attualità in tema di lavori pubblici. In primo piano l’avvio del processo di qualificazione delle stazioni appaltanti in attuazione della Delibera n.141 del 30 marzo scorso dell’ANAC e le particolari disposizioni per gli appalti delle opere pubbliche finanziate dal PNRR e dal PNC.Relatore sarà l’Avvocato Alberto Ponti, esperto in contrattualistica pubblica.

L’appuntamento è per venerdì 20 maggio – dalle ore 8,30 alle 14 – a Tramatza nella Sala Conferenze dell’Hotel Anfora al Km. 103 della Carlo Felice, nel rispetto delle norme anti Covid.

Per informazioni e iscrizione rivolgersi ad ASEL Sardegna asel@aselsardegna.it 070.42233

advertisement

www.aselsardegna.it