FISO Sardegna – Campionati Studenteschi Orienteering

Martedì 10 maggio a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale si sono svolti nella bella cornice

del Campeggio Spinnaker e la pineta di Torregrande i Campionati Studenteschi regionali di

Corsa Orientamento e Trail O.

L’allestimento del campo gara e la gestione delle punzonature e cronometraggio sono state curate in modo eccellente dallo Staff della Delegazione Regionale della FISO coordinati dal responsabile scuola Prof. Giacomo Chiesa. I vincitori delle gare regionali parteciperanno dal 23 al 26 maggio alla fase Nazionali presso l’Alpe Cimbra.

Le gare di Corsa Orientamento si svolgeranno nei boschi di Folgaria, mentre per il

e Trail-O il tracciato sarà su terreno percorribile anche per persone non deambulanti. La

rappresentativa sarda sarà composta per il Trail O per la categoria Cadetti dalla squadra

dell’Ist. Comprensivo 4 Alagon di Oristano composta da Cappellu Alessandra, Sanna Nicola,

Muru Mattia, Ghisu Mattia.

Partecipanti per categoria

Cat. Cadetti la squadra dell’I.C. Oristano 1 composta da Mocci Demartis Alessandro, Fontana Luigi, Garau Alessio e l’individualista Tocco Simone dell’I.C. Oristano 2.

Cat. Cadette la squadra dell’I.C. Oristano 1 composta da Puddu Elena, Concas Martina, Piras Mara e l’individualista Sanna Giorgia dell’I.C. Zerfaliu.

Cat. Allievi la squadra del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari composta da

Marinoni Emanuele Maria, Moi Carlo e Picci Davide.

Cat. Allieve la squadra del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari composta da Agus Miriam, Murru Caterina, Ghironi Giulia. La rappresentativa sarda si presenta alla fase nazionale con la consapevolezza di avere nelle gambe ma soprattutto nella testa la

responsabilità di rappresentare il movimento orientistico sardo.