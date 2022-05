Family friendly fest a Sassari: un evento dedicato alle famiglie

L’evento è sostenuto dal Comune di Sassari con il contributo della Fondazione di Sardegna e il patrocinio della Regione, la Provincia, la Rete metropolitana, l’Università e l’Azienda Sanitaria locale di Sassari, l’evento è inserito nel calendario del “Maggio Sassarese” come iniziativa gratuita rivolta alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, organizzata dalla rete Baby and Family e dall’associazione Link – Legami di fraternità APS . All’interno della fiera sarà possibile conoscere le trenta realtà coinvolte nel Baby and Family , il progetto rivolto alle famiglie, nato prima dell’emergenza sanitaria, utile e necessario dopo la pandemia, per offrire un sostegno concreto alla genitorialità e allo sviluppo del benessere delle famiglie. Un anno fa tutti gli attori affiliati alla rete, sono stati riuniti in un portale online, www.babyandfamily.it , dove oggi le famiglie della città e del territorio possono trovare tutta l’offerta esistente riguardo ai servizi e alle attività rivolte ai bambini, ai ragazzi e ai genitori. Il sito offre un elenco dettagliato delle associazioni, degli esercenti e degli operatori pubblici e privati che operano con uno sguardo rivolto alle esigenze delle famiglie.

Il “Family Friendly Fest: Sassari un territorio amico della famiglia 2022” si terrà il il 13 e 14 maggio ai Giardini Pubblici di viale Mancini: seminari tematici, attività ludico ricreative e di intrattenimento, laboratori e letture sotto gli alberi, due giorni di festa per bambini, ragazzi e genitori da vivere come occasione di conoscenza e riflessione verso nuove prospettive per la famiglia.

«Con il Family Friendly Fest vogliamo celebrare la bellezza, il benessere e le potenzialità delle famiglie – spiega Eleonora Cesarani, consulente progettazione e organizzazione servizi family friendly. Baby and Family nasce proprio in risposta alle esigenze rilevate durante una fase preliminare di ascolto e osservazione del territorio, grazie alla quale oggi possiamo presentare un’offerta completa dei servizi e delle iniziative a favore delle famiglie con bambini e ragazzi nella fascia di età compresa tra 0 e 17 anni, raccolti e descritti nel portale, dopo due anni di pandemia oggi finalmente in presenza e riunite nelle due giornate del Fest».

