Europei iQFoil: presentate le 41 squadre in regata a Torbole

La squadra agonistica iQFoil del Circolo Surf Torbole fa “strike”: 6 atleti su 6 convocati in nazionale.

Nago-Torbole (TN)- La squadra agonistica iQFoil del Circolo Surf Torbole, per i Campionati Europei iQFoil che inizieranno a Torbole, sul Garda Trentino con le prime regate di qualifica martedì 17 maggio, ha già fatto “strike”. Dei 6 atleti portacolori del circolo presieduto da Armando Bronzetti e con Dario Pasta come coach, che si sono dedicati da almeno un anno alla nuova classe Olimpica iQFoil, tutti e sei sono stati convocati in squadra nazionale dalla Federazione Italiana Vela, che per questi europei schiera una squadra di 12 atleti in tutto, tra cui la “cugina altoatesina” Linda Oprandi di Caldaro, altro lago in cui c’è una grande tradizione windsurfistica.

Tra i 6 atleti del Circolo Surf Torbole troviamo i due senior Nicolò e Jacopo Renna e quattro under 21, con Jacopo Gavioli, Manolo Modena, Sofia Renna (in gara anche per la categoria under 19) e Leonardo Tomasini, che è anche under 17. Nicolò Renna, passato quest’anno “tra i grandi” ha lasciato l’under 21 nel 2021 vincendo il titolo europeo di categoria a Marsiglia, sede per la vela delle prossime Olimpiadi. Domenica sera tutte le 41 squadre, dopo aver sfilato per il centro di Torbole e sul lungolago, sono salite sul palco posizionato al Circolo Surf Torbole, storico sodalizio che organizzerà l’evento in collaborazione con la classe Internazionale iQFoil e federazione Italiana Vela, presentando i propri atleti: tanti campioni e giovani speranze, che fanno di questo Campionato Europeo il più partecipato della neo classe Olimpica iQFoil.

Il programma di regate

Martedì 17 maggio al massimo 10 regate di qualifica da disputare in 2-3 giorni e che potranno essere slalom in caso di vento sotto i 10 nodi e course in caso contrario. La flotta, che è composta da 170 maschi e 110 donne provenienti da ben 41 nazioni (regolarizzazione iscrizioni ancora in corso), sarà poi divisa in Gold e Silver fleet con la migliore metà di ciascuna categoria a confronto diretto. Domenica sarà la volta della Medal Race con i quarti di finale tra il 4° e il 10° assoluto; i primi due andranno in semifinale e regateranno con il 2° e il 3° della classifica generale, e la super-finalissima vedrà a confronto il primo assoluto della gold fleet contro i primi due della semifinale. Finalmente una formula per la vela in cui si capisce il podio appena tagliato il traguardo!

foto: Andrea Mochen©