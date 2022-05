Estate all’insegna dell’intrattenimento con “Corte Live”

“Corte Live” 55 serate, 145 spettacoli!

Sestu (CA), 12 Maggio 2022 – In un periodo in cui si ha sempre più voglia di divertimento c’è un nuovo imperdibile appuntamento: ci ha pensato La Corte del Sole ed ha pensato davvero in grande, organizzando gratuitamente per tutti clienti Corte Live un vero e proprio festival d’intrattenimento che coprirà il periodo da Maggio ad Agosto con 145 straordinari eventi dedicati ai più diversi gusti e generi musicali.

Per una ripresa a tutta musica.

Gli spazi esterni ed interni de La Corte del Sole diventa per l’occasione un’area intrattenimento che ospiterà palchi per gli attesi eventi live e aree dance su cui liberare la propria voglia di divertimento.

Il programma degli eventi vedrà alternarsi comici, artisti locali, Dj e band emergenti.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero. La Corte del sole si trova a Sestu, Ex. S.S. 131 Km. 10,800- Località More Corraxe – Cagliari.

Non perdere gli appuntamenti più imminenti:

Commedy ring arriva a La Corte del Sole

attesissimi dai loro fan:

14 Maggio Massimo Costa da Camera Caffè;

21 Maggio Mauro Villata da Colorado e Eccezionale veramente;

28 Maggio Giampiero Perone da Zelig e Colorado;

scopri il programma sul nostro sito www.cortedelsolesestu.it

La Corte del Sole – Sardinia Outlet è un complesso polifunzionale aperto a Sestu (CA) nel 2006, su una lottizzazione di circa 120.000 mq, dove sono presenti:

Il Centro Commerciale che con una superficie affittabile (GLA) di circa 30.509 mq, ospita su 4 livelli, 42 attività commerciali e un’ampia area dedicata all’intrattenimento con multisala The Space Cinema e sala giochi Play City. L’offerta commerciale include anche 7 grandi superfici specializzate a insegna Bata, Cisalfa, H&M, Ovs, Piazza Italia, Scarpe & Scarpe, Mango e una ricca Food Court con 2 ristoranti/pizzeria, 4 fast food, 2 bar/gelateria.

Lo Shopping Village che con una superficie (GLA) di circa 16.938 mq, ospita su 2 livelli, 70 attività commerciali. Il primo e unico grande Outlet della Sardegna.

Il Retail Park esterno che ospita l’ipermercato e hard discount alimentare del Gruppo Pam di circa 3.145 mq, e una grande superficie di vendita di circa 9.129 mq.

Il complesso è gestito da Cushman & Wakefield.