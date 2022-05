Esce il nuovo singolo “La maglietta di friends”

Il nuovo singolo di Pietro Falco uscirà venerdì 20 maggio in tutte le radio e in digitale.

Dal 20 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e in digitale “La maglietta di Friends”, il nuovo singolo di Pietro Falco.

“La maglietta di Friends” è una sorta di inno agli anni Novanta e racconta l’infanzia dell’artista attraverso una serie di immagini e situazioni tipiche di quel periodo. Il cantautore menziona una serie di personaggi, ma tutto viene riassunto con un’immagine specifica, ovvero una ragazza con la maglietta di Friends, simbolo degli anni ‘90, che rappresenta un vero “filtro retrò”. Tutto questo può sembrare malinconico, ma il ritmo funky rende la canzone leggera e spensierata.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho scritto La maglietta di Friends in un pomeriggio di primavera, nel mese di maggio dello scorso anno. Ero in bici a Roma centro, insieme ad alcuni amici, e poi ci siamo ritrovati a giocare a calcio in una piazzetta. Solitamente noi trentenni ci incontriamo nei baretti, parliamo dei problemi al lavoro, beviamo e cerchiamo conforto nelle storie degli altri.

Ricordo che quel pomeriggio ho provato una sensazione di piacevole malinconia, quella che ti accompagna dolcemente nel passato, facendo riemergere le sensazioni, gli odori e i sapori dei bei momenti. Ho cominciato a pensare a Super Mario, a Holly e Benji, alle giornate con gli amici, ai vecchi film nelle sere d’estate, ai mondiali, alle feste improvvisate e ai pomeriggi passati a guardare Friends. Sono tornato a casa, ho buttato giù una musica funky ed è venuto fuori il testo immediatamente”.

Il videoclip de “La maglietta di Friends” racconta una mattina qualunque, che preannuncia l’inizio di una tipica giornata del cantautore. Qualcuno suona il campanello, ma dall’altro lato della porta vi è solo un pupazzo: Super Mario. Il ragazzo, intontito e spaesato, lo porta all’interno della casa, non dando apparentemente molto peso alla situazione e continuando a prepararsi per uscire. Tuttavia, si accorgerà presto che Super Mario gli ripresenterà continuamente la sua infanzia e prima giovinezza. Vedremo il pupazzo organizzare una serie di situazioni, fino ad averla vinta sul cantautore, il quale finirà per vestirsi come un tempo, giocare con il Game Boy, suonare la chitarra, scrivere la canzone mentre guarda Friends.

Pietro Falco è un cantautore, musicista polistrumentista italiano. Attratto nella prima infanzia da un pianoforte a coda tenuto nel salotto di casa, comincia a dedicarsi alla chitarra all’età di otto anni. A 12 anni scopre e rimane affascinato dai Red Hot Chili Peppers, che lo porteranno poi ai maestri del Funk, George Clinton prima di tutti. Durante l’adolescenza suona in diversi gruppi, prevalentemente rock blues. Grazie a questa attività riesce a farsi notare diventando session man e turnista. Esordisce come cantautore nel 2014, pubblicando un album autoprodotto, “Gioventù suonata”, grazie al quale, l’anno successivo, arriva al Festival di Castrocaro, classificandosi al secondo posto. Nel frattempo, si dedica allo studio di altri strumenti e alla musica elettronica. Cominciano una serie di collaborazioni in studio e un’altra serie di album, dapprima “k2” (con il duo rock Kristi), poi “Vita eclettica” nel 2019. Dal 2020 continua a partecipare a produzioni artistiche, prevalentemente della scena romana, e comincia a produrre personalmente alcuni artisti. Nel 2022 pubblica “Mine”, un brano che anticipa un nuovo progetto, in cui mette insieme Funk, Blues, Rock ed elettronica, senza distaccarsi dalla forma canzone.