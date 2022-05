ESC: Ancora disponibili biglietti per le semifinali

RAI: EUROVISION SONG CONTEST 2022

ANCORA DISPONIBILI BIGLIETTI PER LE SEMIFINALI

Un’ultima occasione per “entrare” all’ Eurovision Song Contest 2022:

restano, infatti, alcuni posti disponibili per le semifinali che si terranno martedì 10 maggio e giovedì 12 al Pala Olimpico di Torino.

Tra gli ospiti della prima semifinale – oltre al duo Mahmood/Blanco, in gara per l’Italia tra le Big Five già finaliste –

ci sarà Diodato con “Fai Rumore”, brano vincitore del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2020.

Durante la stessa sera, inoltre, Dardust, produttore artistico tra i più richiesti del momento, accompagnato dal dj-producer Benny Benassi e da Sophie and The Giants, scatenerà sul palco del Pala Olimpico la “Dance of beauty”, al ritmo dei più grandi successi della dance italiana.

Nella seconda semifinale, tra i protagonisti della serata ci sarà il Volo con “Grande Amore”, il singolo che, nel 2015 – quando il trio composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto ha rappresentato l’Italia nella 60ª edizione dell’evento – si è aggiudicato il primo posto al televoto e il terzo in assoluto.

I biglietti per assistere alle semifinali sono disponibili in prevendita sul sito di Ticketone:

una volta registrato, il singolo utente potrà acquistarne non più di quattro per ciascuno spettacolo.

Si potranno avere tutte le informazioni chiamando lo

02.82900700 (dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 19)

e presso l’info point del Pala Olimpico (aperto tutti i giorni, tranne la domenica, dalle ore 10 alle ore 18).

I biglietti sono disponibili al link: Eurovision Song Contest Tickets – TicketOne

I tagliandi saranno tutti nominativi (concesso un solo successivo cambio di nome) e il prezzo degli stessi varierà in base alla serata, al posto e alla visibilità del palco.

L’ingresso sarà consentito da 2 ore fino a mezz’ora prima dello spettacolo e avverrà secondo le normative anti-covid vigenti alla data dell’evento.

Lo spettatore della 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest – in onda su Rai 1 il 10 e il 12 Maggio (con le due semifinali) e il 14 Maggio, con la gran finale – sarà immerso in un teatro delle meraviglie.

Organizzata dall’EBU (European Broadcasting Union), la principale alleanza mondiale dei Media di Servizio Pubblico – con Rai quale Host Broadcaster (Emittente Ospite) – e con la conduzione internazionale dello show affidata a Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, questa edizione vedrà partecipare 40 Paesi:

l’Italia sarà in gara con la coppia Mahmood & Blanco e il brano “Brividi”, che ha trionfato alla 72ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Oltre che su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina Di Domenico,

la diretta dell’Eurovision Song Contest 2022 sarà trasmessa anche da Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay.

Eurovision.tv