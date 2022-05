Esame agenti affari in mediazione: il 4-5 maggio le prove scritte

Si comunica il calendario delle prove scritte dell’esame di idoneità per l’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione prevede le seguenti modalità: mercoledì 4 maggio e giovedì 5 alle ore 10 (i candidati dovranno presentarsi alle ore 9.15 per il riconoscimento).

Con riferimento alle misure precauzionali di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e alla luce delle indicazioni contenute nei provvedimenti normativi di recente emanazione, i candidati sono stati suddivisi in 2 gruppi come da calendario pubblicato su www.ss.camcom.it e dovranno presentarsi puntuali all’orario stabilito, con il documento d’identità in corso di validità nella sede camerale di Sassari, in Via Roma 74.

I candidati, prima di accedere ai locali dell’ente saranno sottoposti alla misurazione della temperatura e dovranno indossare la mascherina.

I candidati ammessi con riserva, per poter sostenere la prova d’esame, dovranno integrare la documentazione richiesta entro la data fissata per la convocazione, pena l’esclusione dalla prova.