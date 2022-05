Entro il 20/06 domande concessione impianti sportivi

Entro il 20 Giugno le domande per la concessione degli impianti sportivi comunali

Il 20 Giugno scadono i termini per la presentazione delle domande per l’utilizzo temporaneo degli impianti sportivi comunali per la stagione 2022/2023.

Le società sportive oristanesi interessate dovranno presentare la domanda indirizzandola al Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza e per conoscenza all’Ufficio Sport del Comune di Oristano e al Dirigente scolastico qualora si tratti di strutture sportive scolastiche di proprietà comunale.

Le domande redatte sull’apposito modulo, disponibile all’URP e sul sito istituzionale www.comune.oristano.it, dovranno pervenire all’ufficio Protocollo Generale in Piazza Eleonora d’Arborea entro il 20 giugno 2022 a mano o inviate agli indirizzi email protocollo@comune.oristano.it oppure istituzionale@pec.comune.oristano.it.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Sport

tel. 0783/791311-791480

e-mail ufficio.sport@comune.oristano.it.