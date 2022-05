ELEX: domenica 15 maggio all’Alcazar di ROMA il live a Spaghetti Unplugged

Spaghetti Unplugged ospita Elex come una delle guest della serata di domenica 15 maggio all’Alcazar di Roma

15 maggio 2022

Elex suona alla serata di Spaghetti Unplugged organizzata il 15 maggio all’Alcazar di Roma, come una delle guest prima del main artisti Galeffi. Biglietti disponibili su DICE a 10€ e alla porta a 12€. Link sul profilo di @spaghettiunplugged .

SPAGHETTI UNPLUGGED

Spaghetti Unplugged è la serata open mic + guest che si svolge due volte al mese a Milano, Roma e Bologna, sempre di domenica, per chiudere la settimana in bellezza. Un’occasione per gli artisti emergenti e un punto di incontro per gli artisti già affermati in una serata per la musica indipendente italiana.

BIO ELEX

Eleonora, in arte Elex, classe 2003, scopre la musica fin da bambina grazie a suo padre crescendo accompagnata da una grande varietà di artisti dello scorso secolo, come i Bee Gees, Bob Marley, gli Scorpions, i Queen e gli Abba. Solo al liceo scopre la musica contemporanea italiana, che diventa fonte d’ispirazione per le sue canzoni.

Anima razionale e creativa insieme, romantica e cinica, vive i suoi anni intensamente, con una profonda partecipazione emotiva, spesso associata ai ragazzi della sua età. Il suo grande desiderio di conoscere, scoprire e sperimentare è una pulsione che si tramuta ben presto anche in uno sconfinato amore per l’arte e per la musica, che diventano insieme una vera e propria via di fuga, un mezzo d’espressione, un balsamo da spalmare sul cuore.