Blitz dei carabinieri a Casavatore, in provincia di Napoli, dove è finito in manette un pusher di 48 anni. In casa nascondeva, tra alcuni pacchi e buste, 1 chilo e 70 grammi di sostanza pura il cui “taglio” avrebbe garantito oltre 1000 dosi di cocaina e guadagni prossimi ai 50mila euro.

