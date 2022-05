“Donne custodi. Donne combattenti”: domani la presentazione

Domani a Catanzaro presentazione del nuovo libro dal titolo emblematico di “Donne custodi. Donne combattenti” del procuratore Manzini; a Fervicredo (Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere) i proventi. Schio, Presidente dell’Associazione Fervicredo: “Un grazie speciale a lei che è nostro socio onorario oltre che una persona speciale”

“É con grande gioia e gratitudine che parteciperemo alla presentazione del nuovo volume del procuratore Marisa Manzini, nuovo socio onorario di Fervicredo, amica generosa e solidale, professionista eccellente, persona speciale.

L’esemplare senso del Dovere e l’alto profilo etico di questo magistrato, da sempre impegnato per la sicurezza della collettività e per la diffusione della cultura della legalità in una terra difficile come la Calabria, rendono il procuratore Manzini un sicuro punto di riferimento da indicare come esempio soprattutto ai più giovani. Ecco perché siamo ancora più lieti di tornare per la presentazione del nuovo libro, presso il Liceo Fermi del capoluogo calabrese, dove incontreremo tanti ragazzi per parlare con loro e raccontare di noi”.

Così Mirko Schio, Presidente dell’Associazione Fervicredo (Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere), alla vigilia dell’incontro previsto per domani – martedì 3 maggio – a partire dalle ore 9, presso l’Istituto d’istruzione superiore “Fermi” nel quartiere Lido di Catanzaro, dove sarà presentato l’ultimo libro della dottoressa Marisa Manzini, Sostituto Procuratore Aggiunto della Procura generale del capoluogo, dal titolo “Donne custodi. Donne combattenti”.

L’iniziativa è stata organizzata dal Sindacato Fsp Polizia di Stato e da Fervicredo in collaborazione con la libreria Ubik.

La presentazione del libro sarà moderata dal giornalista Simone Puccio: si inizierà con i saluti della dirigente scolastica Teresa Agosto e seguirà l’introduzione di Giuseppe Brugnano, Segretario Nazionale Fsp Polizia.

A seguire interverranno lo stesso Mirko Schio; Nunzio Belcaro, libraio della Ubik; Franco Maccari, vice Presidente Nazionale del Sindacato Fsp Polizia di Stato; Renato Panvino, vice Questore Vicario di Catanzaro e l’autrice Marisa Manzini.

Fonte foto: Rubettino Editore