Ditonellapiaga a Officina Pasolini: una serata cantata

Il 17 maggio una serata di parole e canzoni realizza da Enrico Deregibus con la giovane cantautrice romana dal teatro Dduardo de Filippo di Roma e in streaming su Facebook.

L’appuntamento segue quelli con Emidio Clementi, Dente, Zen Circus, Roberto Angelini, Cristiano Godano, Emma Nolde, Sergio Cammariere, Extraliscio, Mario Venuti, Nuvolari, Ron, Fast Animals e Slow Kids.

Sarà Ditonellapiaga la prossima protagonista dei consueti incontri realizzati dal giornalista Enrico Deregibus per Officina Pasolini, il laboratorio creativo di alta formazione e HUB di eventi della Regione Lazio diretto da Tosca.

L’appuntamento, che sarà anche in diretta Facebook, è in programma il 17 maggio alle 21 dal Teatro Eduardo De Filippo di Roma. L’ingresso è gratuito. La formula della serata sarà quella ormai consolidata: una intervista alternata ad alcune canzoni fatte dal vivo in acustico e a un paio di videoclip. Un modo per raccontare un artista da molti punti di vista, illuminando quello che c’è dentro e dietro alle canzoni.

Ditonellapiaga, al secolo Margherita Carducci, 25 anni, romana, è arrivata al grande pubblico partecipando all’ultimo Festival di Sanremo con Donatella Rettore e presentando il brano “Chimica”. Ha appena pubblicato il suo album d’esordio “Camouflage”, di cui al Teatro Eduardo De Filippo proporrà alcuni brani in una versione minimale. È certamente una delle figure femminili più rilevanti fra quelle apparse nel panorama musicale italiano degli ultimi anni, una artista che sa coniugare suoni moderni e forte personalità nei testi, ironia e malinconia, vocalità intensa e innata capacità di tenere il palco.

Enrico Deregibus, è giornalista e saggista, oltre che direttore artistico o consulente di svariati festival ed eventi in tutta Italia. Attualmente scrive su “Avvenire”. È considerato il maggior esperto di Francesco De Gregori, su cui ha pubblicato vari libri. Dal 2020 collabora con Officina Pasolini, per la quale ha realizzato incontri con Emidio Clementi dei Massimo Volume, Dente, Zen Circus, Roberto Angelini, Cristiano Godano, Emma Nolde, Sergio Cammariere, ExtraLiscio, Mario Venuti, Nuvolari, Ron, Fast Animals e Slow Kids.

L’entrata è gratuita, con prenotazione a questo indirizzo: http://www.eventbrite.it/e/biglietti-enrico-deregibus-incontra-ditonellapiaga-326343721857?aff=ebdsoporgprofile

L’ingresso del Teatro Eduardo De Filippo, che si trova all’interno della struttura di Officina Pasolini, è in viale Antonino di San Giuliano 782 (angolo via Mario Toscano). L’evento sarà anche diffuso in streaming sulle pagine Facebook di Officina Pasolini, di Ditonellapiaga e di Enrico Deregibus.

Per aggiornamenti: http://www.officinapasolini.it