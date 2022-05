“L’insicurezza alimentare generata dall’invasione russa dell’Ucraina sta costruendo situazioni di instabilità in tutto il mondo, in particolare nei continenti più vulnerabili come l’Africa e l’America Latina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a Napoli, a margine dell’evento “Techagriculture meeting Italia – Israele: l’agricoltura incontra l’innovazione”.

xc9/sat/gtr