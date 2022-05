Deriu (PD): “No al parco eolico in mare”

“Il progetto che prevede la costruzione di un parco eolico in mare, di fronte alle coste di Posada, va in controtendenza rispetto alle politiche ambientali che tutelano quel territorio e all’investimento decisivo dell’Einstein Telescope

Così Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico, che sostiene la posizione del sindaco di Posada, Salvatore Ruiu, fortemente contrario alla costruzione di un parco eolico in mare nella costa del comune boroniese.

“Un impianto così impattante a livello visivo e ambientale – spiega Deriu – andrebbe contro le politiche che hanno portato alla creazione e alla tutela del Parco naturale regionale di Tepilora, della Riserva della Biosfera MaB UNESCO Tepilora, Rio Posada e Montalbo (unica Biosfera della Sardegna), oltreché dell’Area riconosciuta dalla convenzione di Ramsar dedicata a quelle zone umide”.

“Motivo per cui – conclude Roberto Deriu – mi auguro che il nostro appello venga ascoltato e che il progetto non prenda il via, anche nel rispetto dei cittadini”.