Quattro giorni di gara in due arene, l’erba di Piazza di Siena e la sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese, con un montepremi di 900.000 euro (100.000 in più del 2021) in palio in 10 categorie. Questo è il biglietto da visita dell’edizione numero 89 dello CSIO di Roma Piazza di Siena – Master d’Inzeo, in programma dal 26 al 29 maggio in una location sempre splendida e senza più le limitazioni imposte dal Covid.

spf/gm/mrv