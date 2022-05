CUS: il 18 giugno i festeggiamenti dei 70 anni dalla fondazione

Il CUS (Centro Universitario Sportivo di Sassari) festeggia nel 2022 i settant’anni dalla fondazione. In occasione di questo importante traguardo per il sodalizio sportivo turritano, si è deciso di organizzare un Meeting di livello Nazionale che si svolgerà nell’impianto “Stadio dei Pini – Tonino Siddi”, il prossimo 18 giugno

La manifestazione sarà il massimo evento di atletica leggera su pista organizzato sul territorio regionale nel 2022, il desiderio, in virtù il prestigio dell’occasione, è quello di veder gareggiare i migliori atleti dei Centri Universitari Sportivi dislocati sul territorio nazionale.

É questa la ragione per cui il CUS ha pubblicato una tabella con i minimi per poter partecipare al meeting.

advertisement

Programma gare Giovanili Regionali

Esordienti M/F esibizione (a/b/c) mt 200

Ragazzi/e mt 60 e mt 600

Cadetti/e mt 300

Master M mt 800

Programma Nazionale gare Assolute

Uomini: 100 (batterie e finale) – 110hs – 400 – 800 – 5000 (serie unica) – disco – lungo – alto

Donne: 100 (batterie e finale) – 400 – 800 – 3000 (serie unica) – peso – lungo

Trofeo “Ponti non Muri”

Gara Paraolimpica FISPES mt 100 Atleti Special Olympics mt 100

Per quanto attiene le categorie Assolute, fatto salvo quanto in precedenza indicato, si invitano Società ed Atleti a proporre l’iscrizione alle singole discipline di atleti/e interessati a partecipare. Sarà cura dell’Organizzazione del Meeting predisporre le specifiche liste gara e provvedere a riscontrare, alla scadenza delle pre-iscrizioni, quanti si sono proposti.

Relativamente alle gare riservate alle categorie assolute, gli atleti interessati potranno:

a. Proporre la propria iscrizione (entro il 31/05/2022), compilando lo specifico modulo ed inoltrandolo, utilizzando il seguente link: https://forms.gle/wV4S7MBfPh37SSys7

contattare gli Organizzatori al seguente recapito, entro il 31/05/2022: CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO SASSARI Sig. Giorgio Fenu – Tel. 0039 349 4293451 E-Mail: gior.fenu@gmail.com.

NB entro il 31 deve essere comunicata la proposta e se accettata, le Società dovranno effettuare l’iscrizione on-line attraverso il sito www.fidal.it – servizio on-line entro le ore 24:00 del 14/06/2022.

Per quanto concerne le gare regionali, le iscrizioni dovranno essere effettuate all’indirizzo www.sardegna.fidal.it (servizi on-line – affiliazioni e tesseramento), con scadenza fissata il giorno 14 giugno 2022 alle ore 24:00.

Si specifica che non verranno accettate iscrizioni sul campo, né quelle eventualmente pervenute oltre i termini indicati. Le iscrizioni dovranno essere confermate da un Dirigente di ogni Società partecipante presso la Segreteria Generale (TIC) almeno un’ora prima dell’inizio di ogni gara (per le gare giovanili) ed almeno due ore prima dell’inizio (per le gare assolute). Le iscrizioni non confermate verranno considerate nulle.