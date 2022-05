Costa Smeralda Italia Polo Challenge al Grand Hotel Poltu Quatu

POLTU QUATU (SS), maggio 2022. Il Grand Hotel Poltu Quatu annuncia la partnership con la seconda edizione di Costa Smeralda Italia Polo Challenge, in programma dal 28 giugno al 2 luglio 2022.

Sarà proprio il Grand Hotel Poltu Quatu, infatti, il quartier generale di giocatori e organizzatori provenienti da tutto il mondo, che si raduneranno in questo angolo di Sardegna.

“La collaborazione con l’organizzazione dell’Italia Polo Challenge rientra nell’ambito di un ampio progetto di strategia e posizionamento della destinazione Poltu Quatu nel panorama turistico internazionale” – ha dichiarato Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality, che dal 2021 gestisce con successo Poltu Quatu. “Tante le novità messe in campo per questa stagione che si prefigura sotto i migliori auspici, con richieste e prenotazioni già registrate non solo per l’alta stagione ma anche per i mesi cosiddetti di spalla.”

Il Grand Hotel Poltu Quatu, fulcro del borgo di Poltu Quatu, è il punto di riferimento per il turismo 5 stelle, un’oasi di pace e tranquillità modellata dal genio creativo dell’architetto Jean Claude Le Suisse, creata ispirandosi ad un tipico villaggio di pescatori.

Realizzato nel 2002, Il Grand Hotel Poltu Quatu celebra quest’anno 20 anni di attività ed offre: 143 camere e suite, delle quali 20 già rinnovate, tra le quali spiccano le iconiche Royal e Presidential Suite, entrambe con terrazza privata con vista e piscina o jacuzzi; ristoranti e bar per i diversi momenti della giornata, la cui regia è affidata allo Chef Umberto Vezzoli; la palestra Heaven per allenarsi ammirando il magnifico panorama, campi da tennis e padel; il centro benessere dedicato con trattamenti e servizi di alta qualità; il centro congressi per ospitare riunioni ed eventi di tipologia diversa; la piscina privata per gli ospiti; la spiaggia privata dedicata, raggiungibile con la navetta.

Poltu Quatu è il borgo affacciato sul mare nel nord della Sardegna, immerso nella natura della Costa Smeralda, con tutti i servizi a portata di mano, che si snodano lungo il fiordo naturale di fronte a L’Arcipelago di La Maddalena, un porto nascosto, come dice il nome in dialetto gallurese, un paradiso tra le tipiche rocce scolpite dal vento, contornate dalla macchia mediterranea.

Una destinazione esclusiva tra Baja Sardinia e Porto Cervo, proprio dove nasce la Costa Smeralda, con diverse soluzioni insieme al Grand Hotel Poltu Quatu, quali: The Reserve Poltu Quatu, con 66 appartamenti ideali per chi cerca una propria dimora in estate; Marina dell’Orso, approdo sicuro per più di 300 imbarcazioni dagli 8 ai 50 metri; ristoranti e bar come il Tanit Fine Restaurant e la Terrace du port, tappe gourmet per cena e aperitivo, con terrazze sul mare; oltre a tante proposte di shopping e intrattenimento lungo la passeggiata.