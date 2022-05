Coppa Europea LEN nuoto acque libere ad Alghero

LEN – Coppa Europea di nuoto in acque libere

Terza tappa – 10 KM/5 KM

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE GIOVEDI’ 19 MAGGIO 2021 h. 10:30

Sala conferenze Lo Quarter – Largo S. Francesco – ALGHERO

Non hanno resistito al forte richiamo di uno scenario che assembla bellezze paesaggistiche e specchi d’acqua ideali per competizioni. Gli ideatori della Coppa Len indirizzano nuovamente i migliori specialisti continentali in acque libere verso la Riviera del Corallo con la convinzione che troveranno il massimo comfort per ambire a prestazioni di altissimo livello.

La 3a prova della European Open Water Swimming Cup si snoderà davanti alla spiaggia dell’Hotel Porto Conte venerdì 20 maggio. Ma la manifestazione continua il giorno dopo con la 5 km riservata agli agonisti master.