Consiglio Comunale di Nuoro: approvato il nuovo regolamento

Il Consiglio Comunale di Nuoro ha approvato all’unanimità un nuovo regolamento (che ne disciplina il funzionamento e lo svolgimento), modificato con l’obiettivo di ottimizzare e aumentare la produttività dell’aula, nonché rendere maggiormente partecipi i cittadini sui lavori che si svolgono al suo interno

Il documento è il frutto di un accordo raggiunto tra maggioranza e opposizione dopo una lunga discussione avvenuta in conferenza di capigruppo, durante la quale è stato deciso di accogliere alcuni emendamenti al testo proposti dalla minoranza.

In particolare sono stati accolti gli emendamenti sull’articolo che introduce la possibilità di partecipare al consiglio in videoconferenza e su quello che regolamenta gli interventi in aula, argomenti sui quali si è comunque deciso di tornare in successive riunioni della conferenza dei capigruppo.

«Il regolamento – dichiara il sindaco Andrea Soddu – rappresenta le fondamenta del funzionamento del Consiglio Comunale di Nuoro e delle prerogative dei consiglieri e, come avevo già auspicato, la sua approvazione doveva trovare la maggiore condivisione possibile. Ringrazio gli esponenti di maggioranza e opposizione per il grande senso di responsabilità e rispetto che hanno dimostrato oggi, sia nei confronti dell’istituzione che rappresentano, sia nei confronti della città».

«Oggi – afferma il Presidente del Consiglio Comunale Sebastian Cocco – l’Assemblea, nella sua interezza, ha interpretato al meglio lo spirito di collaborazione nel perseguire un unico obiettivo, volto a rendere attuale un regolamento che vigeva da quasi trent’anni. L’auspicio è che lo stesso spirito si possa ritrovare anche nelle prossime occasioni, tenendo sempre come faro il solo interesse per la città e i cittadini».