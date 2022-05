Confedercontribuenti pronta a denunciare banche per fallimento imprese col 110%

“Confedercontribuenti è pronta a denunciare banche, Poste italiane e altri responsabili per induzione all’usura e al rischio di fallimento alle imprese che stanno lavorando con il bonus 110%“.

A renderlo noto oggi è Carmelo Finocchiaro, presidente nazionale di Confedercontribuenti.

Finocchiaro sottolinea: “continua purtroppo il tentativo di far fallire le piccole medie imprese, visto che la cessione del credito resta bloccata per precisa volontà delle banche e per il tentativo da parte organi di governo di bloccare un fondamentale elemento di sviluppo dell’impresa edile.

Sono quasi 11mila le imprese che in questo momento vivono la sofferenza di non vedersi pagare le realizzazioni che hanno effettuato sul bonus 110 o su altri bonus. E siccome riteniamo che questo non sia possibile –aggiunge il presidente Finocchiaro-, noi di Confedercontribuenti ci faremo subito promotori di presentare presso il Tribunale penale di Roma questa denuncia circostanziata, ovvero che si stanno inducendo tante imprese a rivolgersi al mondo dell’usura criminale, pur di evitare il fallimento. E dunque questo non è assolutamente possibile. Si intervenga subito”.

