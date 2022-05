Concerti di primavera – in Sala Sassu arriva il trio Granados

Prosegue con successo a Sassari la stagione dedicata alla grande musica classica organizzata dall’associazione culturale musicale Ellipsis, in collaborazione con il Conservatorio Canepa e con il patrocinio del Ministero della Cultura, Assessorato allo Spettacolo della Regione, Comune di Sassari e Fondazione di Sardegna.

Il settimo appuntamento de “I concerti di primavera”, rassegna giunta alla XX edizione, è per venerdì 20 maggio alle 21. Sul palco della Sala Sassu salirà il Trio Granados costituito da Ferdinando Trematore e Martina Alonso Benavides ai violini e Angela Trematore al pianoforte. La “famiglia musicale” dei Trematore, nonostante la giovane età dei componenti, è molto attiva e conosciuta in Italia e all’estero, in particolare in Spagna dove svolge un’intensa attività concertistica nelle più prestigiose sale da concerto. Al Conservatorio Canepa proporrà Suite in Sol minore Op. 71 per 2 violini e pianoforte di Moritz Moszkowski, Sonatina H. 198 per 2 violini e pianoforte di Bohuslav Martinů, Excursus Op. 7 per 2 violini di Ferdinando Trematore, 5 Pezzi per 2 violini e pianoforte di Dmitrij Shostakovich e Navarra Op. 33 per 2 violini e pianoforte di Pablo De Sarasate.

“I concerti di primavera” proseguiranno lunedì 23 maggio alle 21.

Per il penultimo appuntamento della rassegna salirà sul palco della Sala Sassu Pasquale Iannone. Il pianista pugliese, riconosciuto come virtuoso di straordinarie capacità e musicista di raffinata sensibilità, proporrà musiche di Rachmaninov e Liszt.

Ferdinando Trematore, classe 1994, ha iniziato lo studio del violino con il padre all’età di cinque anni. A sedici anni ha conseguito il diploma presso il Conservatorio di Musica “U. Giordano” di Foggia, con la votazione di dieci e lode. In seguito si è perfezionato presso la Zuyd University faculteit Conservatorium di Maastricht (Olanda). Trematore ha partecipato a oltre 30 concorsi nazionali e internazionali tra i quali il 24°Concorso Internazionale Violinistico “Valentino Bucchi” a Roma e il 30° Concorso Internazionale Violinistico “Michelangelo Abbado” a Milano. Nel corso della sua carriera ha suonato da solista con numerose orchestre in Italia e all’estero e ha all’attivo diverse tournèe (Maastricht, Antwerp, Brussels, Israele) e concerti nell’ambito di prestigiosi festival. Nel novembre 2018 ha debuttato negli Stati Uniti con un recital presso l’Italian Cultural Institute di New York. Il 2020 è l’anno del suo debutto come solista con l’Orchestra Sinfonica di Grosseto e in formazione cameristica con un Recital nel Teatro La Fenice di Venezia. Lo stesso anno ha fondato in Spagna l’Asociación Musical Da Vinci de Hoyo de Manzanares di cui è direttore artistico. Lo è anche della Camerata Da Vinci di Madrid. Dal 2021 è il nuovo violinista del prestigioso trio spagnolo “Trío Arbós”. Suona un Antonio Guadagnini del 1881.

Martina Alonso Benavides ha conseguito il Diploma di violino presso l’Eastman School of Music (New York) ottenendo il massimo dei voti e la borsa di studi ¨Howard Hanson Scholarship¨. Ha iniziato la sua formazione musicale all’età di sei anni con Polina Kotliarskaya e Ana F. Comesaña nel “Centro Integrado Padre Antonio Soler” a El Escorial (Madrid). Attualmente frequenta il Master in Violin Perfomance presso la Zuyd University Conservatorium Maastricht (Paesi Bassi) e all’Accademia Chigiana di Siena. La musicista ha partecipato a diversi corsi di perfezionamento in Italia, in Francia e negli Stati Uniti e si è esibita in numerosi concerti in Europa e America. Nel 2017 ha fondato, insieme a Ferdinando Trematore, il Duo da Vinci, con il quale si esibisce in Italia, Olanda, Spagna. Benavides è inoltre membro del Trio Granados, del Trio Milhaud e del duo con il pianista spagnolo Francisco Ferro. È sostenuta artisticamente dalla Fondazione “Più Mosso” di Madrid, con la quale partecipa a stagioni musicali come “Talento a Escena” e “Clásicos en Verano” della Comunidad de Madrid. Dal 2020 è presidente dell’Asociación Musical Da Vinci de Hoyo de Manzanares (Spagna) che ha fondato insieme al collega Trematore. Suona uno strumento di Raffaele e Antonio Gagliano del 1840.

Angela Trematore, nata nel 1991, ha conseguito il diploma di pianoforte al Conservatorio “U. Giordano” di Foggia con la votazione di dieci e lode, sotto la guida del M° K. Bogino e L. Pietrocini. Si è perfezionata in pianoforte presso l’Accademia Musicale Varesina e in musica da camera presso la Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera “Trio di Trieste” a Duino. Nel 2005 ha fondato insieme al fratello Ferdinando il Duo Federiciano. Premiata in vari concorsi nazionali e internazionali, ha preso parte a numerose stagioni concertistiche e a prestigiosi eventi in Italia e all’estero, tra i quali il Festival Musicale Arsana di Ptuj (Slovenia), Estate a Palazzo a Mantova, Festival Musicale Bertolini di Milano, l’ Internationales Hugo-Staehle-Festival für Pianisten in Germania. Nel 2010 ha partecipato al Festival Internazionale di Musica di Campagnano Romano, accompagnata dalla RIO Roma International Orchestra. Nel 2013 ha concluso con il massimo dei voti il Biennio specialistico in Discipline Musicali indirizzo interpretativo – compositivo presso il Conservatorio di Musica “U. Giordano” di Foggia. Nell’ottobre 2018, in duo con la flautista Vanessa Innocenti, ha conseguito con il massimo dei voti il Biennio Specialistico in musica da camera presso il Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia.

