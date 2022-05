“Comunicare i conflitti” – un seminario di giornalismo alla Facoltà Teologica di Cagliari

CAGLIARI : IL 16 MAGGIO IL SEMINARIO “COMUNICARE I CONFLITTI VICINI E

LONTANI NELL’EPOCA DI NUOVI EQUILIBRI MONDIALI”.

Lunedì 16 maggio 2022 dalle 15 alle 18 nell’Aula magna della

Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna a Cagliari (via Sanjust

13) si svolgerà il seminario “Comunicare i conflitti vicini e lontani

nell’epoca di nuovi equilibri mondiali” organizzato dalla Delegazione

regionale Caritas Sardegna, in collaborazione con l’Ordine dei

giornalisti della Sardegna e con l’UCSI Sardegna. Si tratterà di un

momento di riflessione sull’attuale scenario internazionale, e in

particolare sul ruolo dell’informazione di fronte alla crisi Ucraina,

ma anche in relazione ai cosiddetti “conflitti dimenticati”, spesso

trascurati dai media.

Programma e ospiti

mons. Giovanni Paolo Zedda, vescovo delegato della Conferenza

episcopale sarda per il servizio della carità.

Padre Francesco Maceri SJ, preside Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna

Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna

Andrea Pala, presidente UCSI Sardegna

Massimo Pallottino, area internazionale di Caritas italiana

“La pace a pezzetti – governare insieme un mondo sull’orlo del collasso”

Laura Stopponi, responsabile Ufficio Europa di Caritas italiana

“L’intervento di Caritas Italiana in Ucraina”

Paolo Lambruschi, giornalista di Avvenire

“Dai conflitti dimenticati alla crisi in Ucraina: il ruolo dell’informazione”

Raffaele Callia, delegato regionale Caritas Sardegna

“La Caritas e l’impegno nel far crescere la consapevolezza sulla

giustizia e la pace”.

Il seminario darà diritto a 5 crediti formativi ai giornalisti iscritti

www.caritassardegna.it