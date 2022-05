“Io sono fiducioso, adesso si vota per i comuni quindi il nostro impegno è a far funzionare ‘il campo largo’. Perché io sono convinto che se funzionerà in tutta Italia sarà un motivo in più per far sì che funzioni anche a livello nazionale”, Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta rispondendo, a margine della presentazione delle candidate a sindaco del Pd alle prossime amministrative,

xc6/mgg/gtr