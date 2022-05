Compra, vendi e scambia con CryptoSmart: la prima piattaforma italiana di Cryptovalute

Cryptosmart è un’azienda tutta italiana che ha lanciato una piattaforma exchange per gli esperti del settore crypto per tutte quelle persone desiderose di compiere i primi passi nel mondo delle criptovalute.

Ciò che ha reso famosa questa realtà made in Italy è la sua facilità d’utilizzo e la sua massima trasparenza. Vediamo insieme come funziona e quali servizi offre ai suoi utenti.

Nessun intermediario

Il suo servizio di Exchange permette comprare, vendere, trasferire criptovalute senza intermediari. A differenza di altre piattaforme quindi, il tuo denaro non andrà in conti strani esteri ma resterà sempre nel Bel Paese.

In pochi semplici minuti puoi registrarti (gratuitamente) e aprire il tuo wallet (portafoglio digitale) in cui depositerai le tue crypto. Per tutte le operazioni, basteranno semplici bonifici bancari.

I tre principali servizi lanciati da CryptoSmart sono lo Staking, CSmarket e CSpay.

Servizio di Staking

Il servizio di staking ti permette di ricevere dalla blockchain nuove criptovalute partecipando alla produzione ed alla convalida di nuovi blocchi della blockchain, garantendone così la sua efficienza e sicurezza. Il servizio ti permette di mettere in staking diverse tipologie di Cryptovalute, come ad esempio Polkadot (DOT). In generale, la stima annua di nuove crypto ricevute varia dal 10% al 12%.

Ma cos’è polkadot? Per chi non lo sapesse, questo token è stato lanciato nel 2020 con l’obiettivo di creare una piattaforma di reti blockchain simile a Ethereum. Il progetto opera tramite una catena principale (catena di collegamento) e un insieme di catene parallele o parachain..

Le parachain sono reti costruite dagli sviluppatori esistenti sul protocollo Polygon. Ciascun parachain ha le proprie regole e politiche, che essenzialmente agiscono come la propria applicazione decentralizzata (DApp), se vuoi.

Polkadot funziona con un metodo di consenso Proof-of-Stake (PoS), il che significa che gli utenti devono mettere in gioco, o bloccare, le proprie risorse per partecipare. Con lo staking delle proprie risorse, gli utenti aumentano la sicurezza della rete, per la quale ricevono interesse come incentivo a continuare a fare staking.

Le parachain elaborano e gestiscono le transazioni, che vengono quindi inviate alla catena di inoltro per la convalida permanente. Questo processo in due fasi significa che la catena di inoltro è meno congestionata, assicurando che Polkadot possa scalare a centinaia, se non migliaia, di transazioni al secondo.

Servizio di CSmarket

Questo servizio consente per la prima volta di utilizzare le criptovalute nell’economia reale. Per farlo, ti devi solo acquistare le Gift Card presenti nella piattaforma. Grazie ad esse, potrai acquistare tantissime tipologie di prodotti dei marchi più famosi con le tue crypto. Per conoscere tutti i marchi, puoi visitare il sito ufficiale di CryptoSmart nell’apposita sezione.

Servizio di CSpay

CSpay è un servizio che consente di inviare e ricevere pagamenti peer-to-peer in Bitcoin o altre criptovalute, veloci e senza intermediari. È un servizio pensato soprattutto per le aziende che vogliono aumentare il loro fatturato. Con CSpay i clienti possono pagare in criptovalute, le quali (una volta ricevute) vengono convertite istantaneamente in euro. In questo modo, il servizio di CSPay elimina il rischio di cambio relativo alla volatilità.