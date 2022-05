Chimica Verde a Porto Torres

Paola Deiana (M5S): “Ribadiamo il pieno sostegno a sindacati e operai”

Chimica Verde a Porto Torres. Parla Paola Deiana: “Ribadiamo il pieno sostegno a sindacati e operai degli stabilimenti industriali che da questa mattina hanno occupato sala consiliare del Comune di Porto Torres e chiediamo alla Regione di attivarsi immediatamente per convocare la cabina di regia per la riscrittura del protocollo del 2011, così come previsto dall’emendamento presentato dal collega Gavino Manca e da me fortemente sostenuto e sottoscritto, al decreto energia”.

Ad affermarlo è la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana che precisa: “Per impegni istituzionali non rimandabili non ho potuto essere presente a Porto Torres, ma voglio riaffermare l’impegno, che non arretrerà di un passo, per far ripartire la chimica verde nel Nord Sardegna”.

“Le parole non bastano – sostiene la parlamentare algherese ricordando l’assemblea tenutasi a Sassari lo scorso 14 marzo proprio sulla chimica verde e alla quale hanno partecipato tutti tranne il governatore sardo -. Solinas dimostri che ha a cuore anche il Nord Sardegna e convochi subito tutte le parti interessate per dare finalmente una risposta a questo particolare territorio”.