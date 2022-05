CeDAC, al via la campagna abbonamenti per la Stagione 2022-2023

Al via la campagna abbonamenti per la Stagione 2022-2023 de La Grande Prosa e Danza al Teatro Massimo di Cagliari organizzata dal CeDAC/Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna

Undici titoli in cartellone dal 9 novembre al 2 aprile, tra immortali capolavori e testi di autori contemporanei, con i grandi nomi della scena italiana (e non solo), la magia del nouveau cirque e quattro appuntamenti tra gennaio e aprile con artisti e compagnie di respiro internazionale per riscoprire il fascino dell’arte di Tersicore.

Tra i protagonisti lo scrittore Daniel Pennac per uno spettacolare viaggio “Dal Sogno alla Scena”; un’attrice intensa e versatile come Lucrezia Lante della Rovere ma anche l’Ukrainian Classical Ballet per un imperdibile Gran Gala nel segno di una cultura senza confini, simbolo dell’armonia e della pace tra i popoli, con un programma pensato per affascinare un pubblico di appassionati, amanti e raffinati conoscitori dei classici e curiosi delle novità (tra echi shakespeariani e celebri commedie, drammi moderni e ritratti d’artista, virtuosistici assoli e pas de deux e intriganti coreografie d’autore tra eleganza e rigore, energia e pathos).

La campagna abbonamenti per la Stagione 2022-2023 de La Grande Prosa e Danza inizierà lunedì 16 maggio presso la Biglietteria del Teatro Massimo di Cagliari (in via E. De Magistris n. 12), aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19; la prima fase – dal 16 maggio al 3 giugno – è riservata agli abbonati della Stagione 2021-2022: costoro potranno rinnovare i propri abbonamenti con la conferma dei posti.

A partire da lunedì 6 giugno 2022 la campagna abbonamenti sarà aperta anche alle nuove richieste: sarà quindi possibile acquistare i nuovi abbonamenti per la Stagione 2022-2023 de La Grande Prosa e Danza organizzata dal CeDAC.

