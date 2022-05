CB GALLURA. LA POLITICA DEI RISULTATI: RISOLTO CONTENZIOSO CON ABBANOA

CB Gallura: risolto il contenzioso con Abbanoa

“La buona politica ottiene buoni risultati”.

È il commento dell’assessore regionale agli Enti Locali Quirico Sanna dopo la chiusura di un lungo contenzioso tra il Consorzio di Bonifica della Gallura e Abbanoa.

Da un decennio i due enti si contrapponevano per una fornitura di acqua

avvenuta dall’invaso del Liscia ad Abbanoa.

“Finalmente ieri, grazie alla intercessione dell’assessore agli Enti locali Quirico Sanna con delega ad Abbanoa –

spiega il presidente del Consorzio di Bonifica della Gallura Marco Marrone –

abbiamo trovato l’intesa con Abbanoa nella persona del presidente Franco Piga, un interlocutore serio, che ci ha consentito di lasciarci alle spalle una problematica che andava avanti da troppi anni, per concentrare tutte le nostre energie sulla programmazione e realizzazione delle diverse attività che abbiamo in essere per migliorare il servizio del nostro Ente”.

“Ha prevalso il buon senso –

commenta il direttore del Consorzio di Bonifica della Gallura Giosuè Brundu – e la capacità delle Regione con l’assessore agli Enti locali e la collaborazione dell’assessora all’Agricoltura Gabriella Murgia di saper fare sintesi e condurre alla soluzione un contenzioso che andava avanti da troppi anni”.