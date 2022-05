Carloforte: E-Distribuzione rafforza i suoi impianti presso l’isola in previsione del periodo estivo

Un Gruppo Elettrogeno da duemila kilowatt in pieno accordo e sintonia con l’Amministrazione Comunale

Carloforte: E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha incontrato l’Amministrazione Comunale di Carloforte per presentare la propria iniziativa di installare nell’Isola di San Pietro per il periodo estivo un Gruppo Elettrogeno da 2 MVA (Megavoltampere), pari a una potenza di 2.000 Kilowatt, al fine di prevenire eventuali disagi derivanti dall’incremento dei consumi.

Il Gruppo Elettrogeno sarà infatti operativo già dal 30 maggio e fino al 31 agosto e di fatto è quanto viene tecnicamente definito come riserva fredda, cioè una riserva di potenza erogabile in caso di necessità in poco tempo. L’incontro è stato anche l’occasione per presentare alcuni progetti di sviluppo della rete elettrica al fine di rendere la stessa sempre più moderna, resiliente ed efficiente” e per i quali il Sindaco ha garantito il proprio supporto per la gestione dell’iter autorizzativo.

Claudio Curti, Responsabile Esercizio rete Sardegna afferma “Abbiamo presentato con molto piacere questa nostra iniziativa volta ad andare sempre incontro alle esigenze del territorio in un’ottica di vicinanza e sostenibilità, con il Comune di Carloforte ci lega inoltre da tempo un rapporto di amicizia e collaborazione che abbiamo voluto ancora una volta rinnovare”

Il Sindaco di Carloforte, Salvatore Puggioni, dichiara “Ringrazio i responsabili di E-Distribuzione per questo ulteriore sforzo che porterà benefici importanti alla nostra Comunità. Il nostro territorio necessità di queste continue forme di dialogo e collaborazione, per centrare gli obiettivi che ci permettono di migliorare la qualità della vita sulla nostra Isola”.