Carlo Soricelli: “15 morti sul lavoro dal 10 al 12 maggio”

L’osservatorio indipendente sui caduti a lavoro di Bologna, fondato da Carlo Soricelli, elenca i nomi dei 15 morti dal 10 al 12 maggio:

“Dei 4 lavoratori pakistani che hanno perso la vita all’alba in Piemonte per andare a lavorare in Lombardia abbiamo per ora solo le iniziali, non conosco ancora l’identità, se mai si saprà dei due agricoltori anziani. i 4 pakistani: K.A.S., di 35 anni, N.Q., 31 anni, K.R.S., 35 anni e R.A., 44enne.

Attenzione: potrebbero esserci altri 3 lavoratori morti in itinere (anche una donna) che sto ancora valutando.

Tre di questi hanno perso la vita schiacciati dal trattore, due sono morti fulminati, due per cadute dall’alto, uno travolto da un macchinario, uno per il crollo del solaio, uno, un portiere di notte ucciso in una rapina. Metà di questi lavoratori sono stranieri, che pagano un prezzo elevatissimo di sangue per il nostro benessere.”