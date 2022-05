Cantine aperte 2022: per la prima volta a feudo antico

Porte aperte sabato 28 e domenica 29 maggio per conoscere il progetto di archeo-enologia e degustare i vini dell’azienda.

Feudo Antico, Cantine aperte 2022: apre le sue porte a visitatori e winelovers partecipando per la prima volta a Cantine Aperte in Abruzzo, la manifestazione organizzata dal Movimento Turismo del Vino regionale in programma sabato 28 e domenica 29 maggio, che vede l’adesione di oltre 40 aziende vitivinicole del territorio.

L’evento a Feudo Antico sarà l’occasione per assaggiare i vini dell’azienda e conoscere il progetto di archeo-enologia nel cuore dell’Abruzzo: a partire dalle 15 di sabato 28 maggio e per tutta la durata dell’iniziativa, in gruppi di cinque persone, sarà possibile visitare la cantina e la zona archeologica, il sito della villa romana di epoca imperiale scoperta nel 2013 durante i lavori di preparazione del suolo per i primi reimpianti di pecorino. La visita e i wine tasting sono a ingresso libero.

In programma anche alcune masterclass dedicate ai vini di Feudo Antico: alle 16 si terrà una esclusiva verticale di quattro annate di Casadonna Pecorino Terre Aquilane IGP, Pecorino d’alta quota che nasce tra l’Alto Sangro e l’Altopiano delle Cinque Miglia, frutto dell’incontro di Feudo Antico con lo chef tristellato Niko Romito. Alle 17, invece, è in programma una degustazione di quattro diverse espressioni di Rosato e di Montepulciano d’Abruzzo. Dalle 15 alle 20 esperti sommelier condurranno gli special tasting, degustazione dei vini della DOCG Tullum, per gruppi tra le sei e le otto persone.

Seguirà la special dinner, cena di quattro portate in abbinamento ai vini Feudo Antico, in collaborazione con Zietta al mercato, bistrot dello chef abruzzese Fabrizio Sacco.

Domenica 29 maggio, dalle 10 alle 20, si ripeteranno le visite guidate all’interno dell’azienda, accompagnate dalle degustazioni, e gli special tasting. Tornano anche le masterclass: alle 11 ci sarà nuovamente la verticale di quattro annate di Casadonna Pecorino Terre Aquilane IGP mentre alle 13 è in programma una degustazione di quattro etichette di Pecorino, per capire come lo stesso vitigno può esprimersi in maniera differente. A partire dalle 14, invece, l’assaggio di quattro diversi Montepulciano d’Abruzzo. Lo special event di domenica 29 maggio verterà sull’abbinamento di formaggi del Bio Agriturismo Valle Scannese e vini di Feudo Antico, dalle 17 alle 18.

Durante l’intera manifestazione sarà possibile acquistare e gustare lo street food preparato da Zietta al mercato. Per informazioni e prenotazioni e per avere il programma completo visitare il sito www.feudoantico.it oppure scrivere una email all’indirizzo hospitality@feudoantico.it o chiamare il numero 340 8469682.