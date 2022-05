Campionato Europeo iQFoil Class: Nicolò Renna ancora secondo

Altra giornata stupenda sul Garda Trentino per le decisive giornate del Campionato Europeo iQFoil Class, organizzata dal Circolo Surf Torbole in collaborazione con la classe Internazionale e la Federazione Italiana Vela e in programma fino a domenica. Ancora caldo, sole e vento da sud, sui 12-18 nodi, che ha permesso al Comitato di regata di programmare nella seconda giornata di “final series” (con le flotte divise in gold e silver) ulteriori 4 regate di course race

Categoria maschile

A un giorno dalle ultime regate che decideranno i primi dieci che accederanno alla finalissima di domenica, si cominciano ad evidenziare – tra i primi della classifica generale – punteggi e distacchi importanti. Nella categoria maschile si registra l’inesorabile corsa dell’olandese Luuc Van Opzeeland, che anche oggi ha piazzato parziali di vertice (due primi e due terzi), allungando sugli avversari.

Sono 24 i punti di vantaggio dal comunque bravissimo Nicolò Renna (under 21 nella stagione scorsa), ancora secondo nonostante qualche alto e basso: partito con un sesto di giornata, ha realizzato un quattordicesimo, uno splendido primo assoluto e un ventinovesimo (scartato). Rimane davanti al francese Goyard, che non ha mantenuto la regolarità necessaria per provare ad attaccare il locale e portacolori del Circolo Surf Torbole Nicolò Renna.

I punti che dividono l’italiano dall’argento olimpico francese sono poco meno di 12, mentre il quarto, il britannico Sills è a 13 punti dal terzo.

Per quanto riguarda gli altri italiani, giornata non eccellente per Luca Di Tomassi che si mantiene comunque in zona medal series (è decimo); scende di qualche posizione anche Daniele Benedetti, ventitreesimo dopo le due ultime regate negative (31-31-63-55).

Categoria femminile

Il campo di regata delle donne, posizionato più a nord rispetto ai maschi, ha avuto un vento più leggero sui 12 nodi.

Anche tra le donne la leader della classifica generale sembra aver preso letteralmente il volo: la britannica Emma Wilson conduce con 20 punti di vantaggio sulla francese campionessa in carica Hélène Noesmoen, che invece è in parità con la polacca Maja Dziarnowska.

La Wilson sembra aver preso subito il giusto feeling con l’iQFoil: nei quattro course race odierni ha realizzato un 3-1-2, con una partenza anticipata scartata nell’ultima prova; la rivale transalpina Noesmoen è stata meno regolare con 24-2-DNF-11.

In giornata positiva la polacca Dziarnowska, che dopo un tredicesimo si è mantenuta nella top 5 con un 4-1-4. L’israeliana Peleg, quinta assoluta, è prima della categoria under 21.

Ancora una buona giornata per l’azzurra Marta Maggetti, che è decima, ma ancora troppo altalenante per attaccare le prime posizioni: dopo un diciottesimo, è riuscita a tornare nelle posizioni di vertice con un bel secondo e terzo, ma nella quarta regata di giornata (ottavo course race della manifestazione) si è piazzata ventunesima.

I segnali comunque rimangono eccellenti, dato che Marta sta recuperando di giorno in giorno posizioni in classifica generale, con la reale possibilità di entrare nelle medal series in programma domenica.

Sabato ancora final series con in programma 4 regate o di slalom o di course race, a seconda dell’intensità del vento: dalla classifica generale i primi 10 accederanno alle medal series.

Photo gallery: https://flic.kr/s/aHBqjzQadi

*** VIDEO DAY 4 (20 maggio): https://youtu.be/KThEJwamanc