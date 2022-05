Campionati Nazionali Universitari: 25 gli atleti dell’ateneo di Sassari

Dopo tre anni di attesa è finalmente tempo di Campionati Nazionali Universitari. L’edizione 2022 si svolgerà a Cassino dal 14 al 22 maggio. Saranno presenti 25 atleti iscritti presso l’Università degli Studi di Sassari (suddivisi tra karate, taekwondo, tennis, rugby a7 e atletica leggera)

Atletica Leggera

Nell’edizione del 2019 dei Campionati Nazionali Universitari, svolta a L’Aquila, il CUS Sassari ha portato a casa dieci medaglie (tre ori, tre argenti e quattro bronzi). Cinque di queste medaglie sono arrivate dall’atletica che, quest’anno, conterà ben dieci partecipanti con gli atleti del sodalizio sassarese che proveranno a replicare quanto fatto dai loro predecessori in Abruzzo.

Grandi aspettative per il pluripremiato Antonio Moro dell’AS Delogu Nuoro. Nelle giornate del 22 e 23 maggio, date scelte per le prove di atletica, Riccardo Fenu e compagni saranno impegnati in ben 8 specialità, così suddivisi:

Maschile:

advertisement

100 metri: Antonio Moro, Matteo Murineddu

200 metri: Sadibou Cheikh Diallo, Riccardo Fenu

400 metri: Angelo Cimino

1500 metri: Francesco Sanna

4×100 metri: Matteo Murineddu, Riccardo Fenu, Cheikh Sadibou Diallo, Antonio Moro

Salto in alto: Camillo Delogu

Salto in lungo: Edoardo Rivolta

Salto triplo: Edoardo Rivolta

Femminile:

100 m e 200 m: Silvia Cherchi

Tennis

Per quanto concerne il tennis, invece, saranno tre gli atleti presenti a Cassino. Elisa Patta (2.6), uscita al primo turno a L’Aquila, proverà a migliorare il risultato ottenuto in Abruzzo alla sua seconda partecipazione in quest’ambita competizione.

Nel maschile, invece, i portacolori del CUS Sassari saranno Gianluca Sarais (3.2) e Andrea Cherchi (2.8). Le qualificazioni prenderanno il via lunedì 16, mentre la finale è prevista per venerdì 20 maggio.

Taekwondo e judo

Saranno tre anche gli atleti impegnati nel taekwondo, disciplina che insieme al karate aprirà la manifestazione cassinate.

Sarah Longoni (koryo), Valentina Rassu (koryo) e Giulio Marzeddu (-68 kg e koryo), accompagnate dal Maestro Giuseppe Pirino, si daranno battaglia nel PalaSport di Cervaro, a pochi km da Cassino.

Chiudono la pattuglia degli atleti rossoblù impegnati a Cassino i karateki Noemi Franca (-50 kg) e Fabio Delogu (kata), che battaglieranno negli Impianti sportivi Stellantis a Piedimonte San Germano (FR).

Si ringraziano il Presidente della Federazione Regionale di Taekwondo Salvatore Bussu e della Federazione Regionale FIJLKAM Vincenzo Piroddu, oltre che tutti i club di appartenenza dei singoli atleti.

Rugby

Ai CNU di Cassino, per il CUS Sassari, sarà anche presente la squadra di rugby a 7, che è stata inserita nel girone C, insieme a Udine, Catania, Milano e Torino. Mercoledì 18 maggio la selezione rossoblù affronterà prima i siciliani, per poi sfidare rispettivamente Torino, Milano e Udine.

Per il programma completo clicca qui