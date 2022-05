Caltagirone: il 7 maggio il Gran Galà della Cultura

“Domani, sabato 7 maggio, Archeoclub D’Italia nazionale sarà in Sicilia per partecipare al Gran Galà della Cultura e della Legalità, organizzato dal Comune di Caltagirone”. Lo ha annunciato ora, Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia. É prevista la visita al Casale Bongiovanni, bene confiscato alla mafia

Saluti istituzionali: Fabio Roccuzzo (sindaco di Caltagirone) e Monsignor Calogero Peri, (vescovo di Caltagirone).

Relatori: Dott. Rosario Santanastasio (Presidente Nazionale Archeoclub d’Italia), Generale Roberto Riccardi (Comandante Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale), On. Enzo Bianco (Presidente Consiglio Nazionale Anci), Dott. Alberto Samonà (Assessore Regionale ai Beni Culturali), Dott. Fabio Salvatore Platania (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania), Don Luciano Di Silvestro (Presidente della Fondazione “INCONTROcorrente”9, Don Fabio Raimondi (Direttore uff. reg. per i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto Cesi), Arch. Claudio Lo Monaco (Assessore ai Beni Culturali, e Unesco).

Moderatore: Prof. Girolamo Cusimano (già Ordinario di Geografia nell’ Università di Palermo).

In questo fine settimana abbonderanno insomma le iniziative culturali degne di nota. Tra le altre, vi ricordiamo “I tesori Nascosti della Campania“ (prevista per sabato 7 maggio a partire dalle ore 10.009. Per ulteriori informazioni su questa iniziativa: https://www.sardegnareporter.it/2022/05/somma-vesuviana-sempre-piu-polo-attrattivo-culturale/449998/

