Cagliari: laboratori Eures nella giornata delle reti Unione europea 

Giovedì prossimo 12 maggio alla Manifattura Tabacchi di Cagliari, durante la giornata dedicata all’Unione Europea e al lancio della rete delle reti europee in Sardegna, si terranno anche una serie di workshop.

In particolare l’ Aspal e Eurodesk in collaborazione con Eures, hanno organizzato un laboratorio dedicato a chi desidera fare un’esperienza lavorativa all’estero e ha bisogno di una mano per avere maggiori info.

Principalmente su come rafforzare le proprie competenze, capire quali ostacoli si possono trovare e superare.

Il laboratorio di empowerment si terrà dalle 14:30 alle ore 18:00.

Per prenotarsi: https://etms.eurodesk.it/Tms-aspal-eurodesk

Info: etms@eurodesk.it