“Buon Vento Exhibstory”: progetto espositivo dell’associazione Controcorrente

“Buon Vento Exhibstory”: Un progetto espositivo di Federica Anna Molfese dal 7 al 13 Maggio nei locali di Rione Roma Via dell’Arco di Parma 18. Presentazione con l’artista sabato 7 maggio 2022 ore 18

Ingresso gratuito

“Buon Vento Exhibstory”: è un progetto espositivo, realizzato da Federica Anna Molfese in collaborazione con l’Associazione Controcorrente e CFC Lazio, patrocinato dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma con il sostegno di dell’Associazione Salute Donna Onlus, Cristal Bra e Samarcanda Radiotaxi.

Racconta il decorso di una malattia purtroppo molto diffusa, il tumore al seno e viene presentato il 7 maggio alle ore 18,30 presso Rione Roma in Via dell’Arco di Parma 18 che ha con entusiasmo accolto l’iniziativa.

E’ il foto-video racconto di un percorso lungo e doloroso che ha coinvolto l’autrice, Federica Anns Molfese e, poco dopo anche sua madre. Prima dell’operazione di mastectomia che la attendeva ha voluto fotografarsi per ricordare, per raccontare quello che le accadeva e prendere consapevolezza di quello che stava per cambiare. Quella prima foto ha creato un forte legame con la macchina fotografica, che l’ha accompagnata per i due anni successivi.

Le foto scattate erano crude, prive di ogni qualsivoglia mediazione sul tema, ma questo derivava anche da come il tumore era stato scoperto e fosse entrato nella sua vita, senza nessun avvertimento dall’oggi al domani, senza sconti.

L’esigenza dell’artista è stata quella di creare qualcosa che andasse oltre il personale vissuto, e riuscire a raccontare tutte le paure e le idee che passano per la mente in un momento come quello, al fine di aiutare chi purtroppo lo affronta a sentirsi meno solo.

“Buon Vento Exhibstory”

Il progetto, curato da Chiara Sandonini consta di 3 sezioni ospitate nei tre piani di Rione Roma lo spazio situato nei pressi di Piazza Navona che accoglie l’evento nelle giornate comprese fra il 7 ed il 13 maggio 2022 in concomitanza con il mese della prevenzione dei tumori al seno. Per accedere dall’8 al 13 è necessario prenotare via email inviando una email a rioneroma@gmail.com o chiamare il numero 3387043943.

L’Associazione Controcorrente, che si è fatta promotrice del progetto, persegue fini di solidarietà sociale, civile, umani e culturali nei confronti di tutte le persone senza distinzione di genere o di provenienza, degli associati o di terzi, ed è senza scopo di lucro. Lo scopo dell’Associazione è la promozione sociale, il benessere della persona e del suo ambiente sociale di vita e pertanto ha deciso di sostenere questo progetto espositivo che sarà itinerante nella città di Roma nei prossimi mesi.

“Buon Vento Exhibstory”

Il progetto è realizzato con il sostegno di Cristal Bra, Cristalbra “zerodolore” è il primo reggiseno bustino-bendaggio, ideato per accompagnare ogni donna nei giorni successivi all’intervento necessario in caso di eliminazione di una neoplasia o in caso di mastoplastica. Le sue caratteristiche uniche gli hanno permesso di acquisire, dopo severissimi controlli, sia il brevetto italiano che quello statunitense. Per ottenere questi importanti riconoscimenti, Cristalbra ha dovuto dimostrare di essere superiore a qualunque altro reggiseno simile esistente, avendo caratteristiche tecniche di assoluta innovazione e originalità.

Anche la cooperativa di Taxi Samarcanda ha deciso di sostenere il progetto in questo mese in cui compie 30 anni ed ha deciso di festeggiarlo all’insegna della solidarietà implementando le già corpose attività del Taxi Solidale con un’iniziativa in sostegno delle donne che devono recarsi in ospedale per controlli e/o operazioni. Ogni donna che nel mese di maggio si avvarrà del servizio avrà uno sconto del 10% sia sul trasporto verso la struttura medica – clinica – ospedaliera che dalla stessa verso casa. Samarcanda è da sempre vicina alle problematiche e sostiene periodicamente diverse campagne sociali.

Il progetto è sostenuto anche dall’Associazione Salute Donna Onlus un’associazione di volontariato che dedica le proprie energie alla promozione dell’educazione alla salute, alle attività di prevenzione delle malattie oncologiche, alla informazione sull’importanza dei

principi che sono alla base dei coretti stili di vita, al sostegno dei pazienti oncologici nel percorso di cura, al supporto della ricerca scientifica e alla tutela dei diritti dei pazienti anche attraverso un’importante azione Istituzionale.