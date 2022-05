Buddhismo Zen, due giornate di meditazione

Un Sesshin è un ritiro intensivo di meditazione, un’occasione di vita comunitaria a stretto contatto con i Maestri unica nel suo genere. Consente di conoscere l’antica cultura giapponese condividendo la pratica dello Zazen (meditazione da seduti) e gli insegnamenti di due autorevoli figure della comunità buddhista italiana.

Nel corso del ritiro, inoltre, i Maestri terranno una dimostrazione dell’Oryoki. Si tratta della complessa pratica rituale che accompagna i pasti e cui raramente si ha la possibilità di assistere.

Il Tempio Anshin (“Pace nel Cuore”) è un centro di pratica del Buddhismo Zen Soto. Si trova nel cuore della città di Roma.

Shinrin (“Piccolo Bosco”) è un istituto per la meditazione e la crescita spirituale nato nel 2017 nelle campagne di San Sperate. Oltre alla pratica stanziale del Buddhismo in connessione con il Tempio Anshin, propone l’educazione alla consapevolezza attraverso varie tecniche e pratiche. L’intento è quello di contribuire alla crescita personale e al benessere psicofisico dei praticanti, al fine di creare le premesse per una società più etica, pacifica e sostenibile. La struttura, circondata da quasi 2 ettari di bosco, dispone di una sala per le varie attività e di una piccola foresteria per coloro che desiderano fermarsi per seguire corsi e seminari di più giorni.

La partecipazione al Sesshin è aperta a chiunque sia interessato, indipendentemente dal credo religioso e dalla cultura di provenienza. L’iscrizione può comprendere l’intero ritiro o singoli moduli e, per chi ne avesse necessità, è possibile pernottare nella struttura.

Il Sesshin sarà preceduto, nel pomeriggio di venerdì 13 maggio, dalla presentazione del libro Se respiri, stai danzando. L’arte di arrendersi al movimento, della rev. Gyoetsu Epifania, che si terrà alle ore 17 alla Mediateca del Mediterraneo di Cagliari.