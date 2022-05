Bandy Contact: l’App Made in Sardinia

Questa app sostituisce il biglietto da visita cartaceo proteggendo i dati sensibili.

Ha da poco fatto il suo debutto sull’Apple Store, Bandy Contact, la App interamente Made in Sardinia che consente a due persone di scambiare il proprio contatto senza lasciare tracce su Internet. Bandy Contact è stata sviluppata da Antonio Casula, ingegnere cagliaritano con una lunga esperienza internazionale alle spalle: la pandemia e il riadattamento della società alle esigenze dettate dall’emergenza sanitaria sono i fattori che hanno creato le condizioni per l’ideazione di Bandy Contact.

Si tratta infatti di un’App pratica e facile da usare, che non prevede il contatto fisico e che, allo stesso tempo, sostituendosi al tradizionale bigliettino cartaceo, rispetta l’ambiente.

Il principale punto di forza che distingue Bandy Contact dalle altre App già presenti sul mercato è la protezione dei dati sensibili: lo scambio dei contatti avviene tramite QR code, tornato alla ribalta proprio negli ultimi due anni, e non necessita di una connessione Internet. Questo significa che i dati vengono trasmessi da telefono a telefono senza venire esposti alla rete, il che rende Bandy un’App altamente sicura, oltre che funzionale.

Come funziona?

Usare Bandy Contact è facile come darsi una stretta di mano. E non a caso, proprio il desiderio di emulare questo gesto, è stato determinante nella fase di sviluppo dell’App. Il Coronavirus ci ha costretti a rimodulare la quotidianità, ma non per questo bisogna rinunciare alle vecchie sane abitudini, soprattutto se la tecnologia ci mette a disposizione il modo per farlo.

Per scambiare un contatto attraverso Bandy, basta avviare l’App, salvare le proprie informazioni, attivare il QR Code e avvicinare gli schermi di due telefoni simulando una stretta di mano. I dati vengono salvati automaticamente in una lista personalizzata e sarà poi l’utente a decidere se tenerli lì, integrarli alla rubrica o scaricarli in formato Excel.