L’azzurro Stefano Oppo al Meeting Nazionale di Piediluco

L’inizio della stagione remiera internazionale 2022 è sempre più vicina per l’atleta azzurro Stefano Oppo che questo fine settimana, sabato 7 e domenica 8 maggio 2022, sarà ai blocchi di partenza del secondo Meeting Nazionale ospitato sulle acque del lago di Piediluco dal Centro di Preparazione Olimpica e Paralimpica.

Stefano sotto la bandiera azzurra

Anche questo appuntamento nazionale è di grande importanza in vista della definizione degli equipaggi per Europei, Coppa del Mondo e Mondiali.

Stefano Oppo scenderà in acqua – sotto la bandiera azzurra dell’Italia Team ma indossando i colori societari del Centro Sportivo Carabinieri. Sia nel singolo Pesi Leggeri nella giornata di sabato sia nel doppio Pesi Leggeri nella giornata di domenica.

Nel doppio Pesi Leggeri maschile nessun cambio di compagno, rispetto al primo Meeting e al Memorial Paolo d’Aloja, per l’atleta oristanese che gareggerà insieme a Patrick Rocek (SC Lario).

Da guardare con particolare attenzione il doppio di Ruta-Torre e Borgonovo-Tonelli, principali avversari agli scorsi appuntamenti.

Il programma

Secondo il programma provvisorio lo start della qualificazione del singolo maschile sarà intorno alle ore 11:32. Seguito poi dalle semifinali nel primo pomeriggio e dalle finali A o B nel tardo pomeriggio.

Domenica 8 maggio invece la batteria di qualificazione del doppio pesi Leggeri sarà intorno alle ore 10:00. La giornata si concluderà dopo pranzo con le finali A o B.

Il Meeting Nazionale di Piediluco verrà interamente trasmesso, sia sabato 7 sia domenica 8 maggio 2022, sui canali social della Federazione Italiana Canottaggio (Youtube, Facebook e Twitter).