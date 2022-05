Assicurazione auto familiare: cos’è e come funziona

Anche in Italia, dopo che il mondo dei assicurati ha recepito positivamente gli effetti della Legge Bersani e dopo un intenso dibattito politico e tecnico tra associazioni di automobilisti e ANIA, si è arrivati a un’importante innovazione: la RC Familiare per le assicurazioni auto e moto.

Tale riforma è considerata un’importante vittoria per il mondo dei consumatori in quanto, sostanzialmente, permette di ereditare la Classe di Merito Universale dai membri del proprio nucleo familiare, anche tra tipologie di veicoli diversi e anche a rinnovo.

La RC familiare o Bonus Familiare è una norma contenuta nel D.L. 124/2019 entrata in vigore e quindi definitivamente attiva dal 16 febbraio 2020,

Viene denominata anche Bonus Familiare ma sarebbe una postilla aggiuntiva alla Legge Bersani perché ne estende l’impianto con un meccanismo che consiste nella possibilità di sottoscrivere una polizza nuova o rinnovare una polizza già in essere richiedendo l’applicazione della classe di merito più premiante, tra i diverse tipologie di veicoli, agli altri componenti della famiglia, intesa anche come nucleo di conviventi stabili.

Tale estensione vale per qualsiasi tipo di veicolo, quindi anche tra ciclomotori o motocicli e auto e viceversa, ed è la vera novità in quanto la Legge Bersani non prevedeva questo dettaglio e subordinava il beneficio della CU di un veicolo solo qualora fosse esteso a un veicolo della stessa tipologia.

Importante sottolineare come tale regola, potenzialmente, valga ad assicurare un premio più basso rispetto a chi non possa usufruirne, come se la CU migliore tra i veicoli assicurati costituisse un ombrello protettivo anche per gli altri membri del nucleo familiare.

