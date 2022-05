Assegnazione 90 sedi farmaceutiche: 2° aggiornamento sedi disponibili per terzo interpello

Approvato dall’assessorato della Sanità l’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il terzo interpello, relativo al bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna.

Il terzo interpello si svolgerà interamente nella apposita piattaforma tecnologica del Ministero

della salute.