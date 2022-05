Arriva a Cagliari robot amico

A Cagliari negli spazi della Manifattura Tabacchi arriva “robot amico, un oggetto di pura tecnologia dalle performance straordinarie. In poco più di un mese la mostra “house of robotics” ha raggiunto i 3.500 visitatori: boom di ingressi da parte delle scuole sarde.

Arriva a Cagliari Robot Amico, un oggetto di pura tecnologia, stile e design, un passo verso una robotica sempre più precisa ed efficace, un esempio di cooperazione e produttività tra uomo e macchina. AMICO è un concept tecnico e comunicativo voluto da Comau per rappresentare la capacità dei robot di lavorare con la massima precisione e flessibilità. Da oggi, questo straordinario esemplare si può ammirare alla mostra interattiva HOUSE OF ROBOTICS che fino al 30 giugno è aperta al pubblico negli spazi della Manifattura Tabacchi di Cagliari. .

Un’esposizione di grandissimo successo (oltre 3.500 visitatori in poco più di un mese, boom delle scuole con prenotazioni da tutta la Sardegna fino a fine giugno) dedicata al tema della robotica e del rapporto uomo – macchina. Promossa da Opificio Innova, con Innois e il contributo della Fondazione di Sardegna, l’esposizione è animata da esemplari di intelligenza artificiale e robotica provenienti da tutto il mondo.

Robot AMICO è il simbolo del nuovo paradigma della proposta Comau. Costruito interamente in alluminio e magnesio, Racer3 pesa solo 30 kg, per uno sbraccio massimo di 630 mm e payload di 3 Kg. Questo robot è perfetto per applicazioni come assemblaggio, manipolazione, asservimento macchine, sigillatura, pick&place e tutte le attività che richiedono la massima precisione e velocità in spazi di lavoro ridotti.

La mostra rappresenta un’occasione per far avvicinare adulti e bambini a una realtà affascinante e dalle molteplici applicazioni. In tantissimi hanno già interagito con Robothespian, il robot umanoide più iconico realizzato da Engineered Arts. Dotato di una gamma espressiva incredibile, i suoi movimenti ed emozioni lo rendono il perfetto robot parlante. L’utente può interagire in prima persona con Robothespian, selezionando le varie opzioni su un monitor touch screen in cui scegliere le opzioni disponibili. Grandi e piccini possono entrare nella stanza immersiva e interattiva, dove è possibile interagire con oggetti ed elementi nel mondo virtuale ricreato grazie ad una parete frontale sensorizzata.

Grazie ai visori di Realtà Virtuale è possibile interagire con un robot che aiuterà il visitatore nello svolgimento di attività semplici, in lingua inglese. Un’attività pensata per introdurre la realtà virtuale a chi ha sempre voluto provare e non ha mai potuto farlo. Tra le aree allestite anche quella dedicata al gaming, dove si può interagire con dei monitor touch che raccontano contenuti e curiosità legate alla robotica, attraverso giochi interattivi come puzzle e memory e quiz.

La mostra, che ha ricevuto il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari, è aperta di mattina dalle ore 9 alle 14 e il pomeriggio dalle ore 17 alle 20.30. Il giorno di chiusura è lunedì. Il sabato e la domenica l’orario è continuato dalle ore 9 alle 20.30.

È possibile prenotare online il biglietto: https://bit.ly/3q8itNE

DOVE? Manifattura Tabacchi, viale Regina Margherita, 33 Cagliari (Spazio Esposizioni Opificio Innova, corte 2, primo piano).