Assmeini, diciannovenne arrestato per la seconda volta in due giorni: ora è in carcere

Ieri ad Assemini i carabinieri hanno arrestato per la seconda volta in due giorni un diciannovenne. Già agli arresti domiciliari, il giovane era stato arrestato l’altro ieri: si era assentato dalla propria abitazione senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Lo avevano sorpreso i militari operanti in Corso Europa e lo avevano arrestato. Dopo una notte in camera di sicurezza presso la Stazione di Cagliari – Villanova, in via Nuoro, l’uomo era stato giudicato con rito direttissimo, condannato e rimandato gli arresti domiciliari. A tale primo provvedimento è seguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, con revoca quindi del beneficio di scontare la detenzione in casa.