L’ingegneria e la consulenza italiane saranno protagoniste alla All energy Expo&Conference di Glasgow, in Scozia, l’11 e il 12 maggio prossimi.

La All Energy è la più grande Expo d’Europa dedicata alle nuove energie e alla decarbonizzazione. In questa edizione 2022 si è svolta proprio a Glasgow sotto la presidenza del Regno Unito. Alla Expo interverranno 11 tra le maggiori società di engineering and consultancy italiane. Tutte specializzate nel settore delle energie rinnovabili.

All’evento, condotto dal Vicepresidente OICE per gli affari internazionali, Roberto Carpaneto, interverranno il Console a Edimburgo Fabio Monaco e il Direttore dell’Agenzia ICE Londra Giovanni Sacchi.

Collegati dall’Italia, rispettivamente da Roma, il Sottosegretario agli Affari Esteri e la Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano. Da Genova, il sindaco Marco Bucci, che racconterà il modello di mobilità del capoluogo ligure, tra sostenibilità ed innovazione.

L’obiettivo della neutralità climatica

Zero emissioni nette entro il 2050, è l’attuale target della politica climatica dell’UE. Ma ciò potrebbe rilevarsi, al netto degli ultimi accadimenti internazionali e delle loro conseguenze, ampiamente insufficiente per rispettare gli accordi di Parigi e per scongiurare la catastrofe climatica.

