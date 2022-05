Alghero Music Spotlight: nuovo Festival della musica

Alghero Music Spotlight: il nuovo Festival della musica

Dal 9 all’ 11 settembre 2022, nell’area offerta dall’Anfiteatro Maria Pia di Alghero, si terrà l’evento musicale “Alghero Music Spotlight”.

Un Festival alla scoperta della nuova musica!

Si è tenuta stamattina la conferenza stampa di presentazione del Festival musicale “Alghero Music Spotlight”. Hanno partecipato e sono intervenuti alla conferenza:

Andrea Delogu : Presidente “Fondazione Alghero”;

: Presidente “Fondazione Alghero”; Mario Conoci : Sindaco di Alghero;

: Sindaco di Alghero; Alessandro Cocco : Assessore alla cultura e al turismo di Alghero;

: Assessore alla cultura e al turismo di Alghero; Massimo Bonelli : organizzatore e direttore artistico dell’evento;

: organizzatore e direttore artistico dell’evento; Francesco Fiore: fondatore dell’evento.

L’idea dell’Alghero Music Spotlight e il valore della città

Andrea Delogu, Presidente “Fondazione Alghero”, ha introdotto la conferenza sottolineando l’importanza di questo progetto culturale per la città di Alghero, lasciando subito la parola al Sindaco Mario Conoci:

“Alghero vuole essere la capitale sarda degli eventi. Voglio esprimere un sentito ringraziamento a Massimo Bonelli e Francesco Fiore, rispettivamente organizzatore e fondatore di questo progetto. Stiamo lavorando alla creazione di uno spazio importante per gli eventi della città”.

Un evento che vuole essere rappresentativo della cultura della città, una cultura in continua evoluzione.

Il Sindaco ha evidenziato come questo ambizioso progetto sia stato portato a termine con grande efficienza:

“Vogliamo portare ad Alghero un vero e proprio festival della musica. Speriamo sia la prima di tante occasioni, per ora è la prima di tre. Ma vogliamo portare questo festival oltre la città ed ampliarne la portata”.

Francesco Fiore, fondatore dell’evento, considera Alghero una città nella quale la cultura è fondamentale:

“Ho fatto la proposta a Bonelli e da qui siamo partiti. Ho solo tentato di mettere insieme tutte queste idee per proporre una nuova formula innovativa. Il festival è degli algheresi e fatto dagli algheresi. Sono molto fiero di aver proposto e realizzato questo progetto”.

Il progetto porta il nome e il cognome della città di Alghero e vuole offrire opportunità di business per il festival e per la città.

Nuova musica da scoprire tra aperitivi ed eventi

L’Alghero Music Spotlight sarà un Festival incentrato sull’attuale panorama musicale e si svolgerà in tre giornate con rassegna; nello spazio offerto dall’Anfiteatro Maria Pia si potrà scoprire nuova musica e godere delle aree Food&beverage con prodotti locali forniti da aziende sarde.

Si proporranno una serie di eventi per cercare di creare un network musicale completo.

I prezzi per i biglietti saranno popolari e accessibili a tutti: avranno un costo di 20 euro a serata e copriranno la rassegna, di 3-4 ore, e le degustazioni. È disponibile anche un pacchetto abbonamento da 50 euro per la tre giorni.

I biglietti saranno disponibili dalla giornata di sabato su TicketOne:

TicketOne – Biglietti, Concerti, Spettacolo, Sport & Cultura

Gli artisti e il contest

Massimo Bonelli, organizzatore e direttore artistico dell’evento:

“Ci fa molto piacere avere questa opportunità ad Alghero. L’idea dello Spotlight è nata con Fiore, lui è stato il primo a credere in me quando volevo lavorare per il concerto del Primo Maggio”.

Oltre agli artisti del panorama musicale italiano sarà presente anche un contest: saranno scelti tre artisti che apriranno le serate, uno ogni sera.

Le iscrizioni per il contest Alghero Music Spotlight – Iscrizione (icompany.it) sono aperte fino a fine luglio a tutti gli artisti, anche non sardi; non possono essere presentate delle cover.

Anche nell’ambito del contest ci sarà molto materiale interessante da selezionare.

Gli artisti presenti alle giornate:

Venerdì 9 settembre 2022:

Mr Rain: è un rapper e produttore discografico italiano;

è un rapper e produttore discografico italiano; Gaia : artista molto interessante che proviene dal talent XFactor;

: artista molto interessante che proviene dal talent XFactor; Fulminacci: cantautore, realtà giovane della musica italiana.

Sabato 10 settembre 2022:

Angelina Mango: figlia del grande cantante e già presente in numerose occasioni, come il concerto del Primo Maggio;

Venerus: un vero e proprio esploratore del suono con un mondo molto particolare da offrire;

Ariete: cantautrice e compositrice.

Domenica 11 settembre 2022:

Caffellatte: autrice tra immagine ed immaginario che si muove attraverso una musica molto estetica;

DitonellaPiaga: cantautrice e concorrente nell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il duetto con Donatella Rettore;

LaRappresentanteDiLista: gruppo musicale concorrente nell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il tormentone “Ciao,ciao”.

Partners dell’evento e collaborazioni

Alessandro Cocco, Assessore alla cultura e al turismo di Alghero, ha voluto ringraziare tutti i partecipanti e gli organizzatori:

“Abbiamo cercato di rivolgerci a più target possibili. Questo è fondamentale per permettere a tutti di rivolgersi al mercato. Ma i giovani sono il primo target individuato. Abbiamo bisogno di spingere l’acceleratore su questo tipo di eventi per un sempre maggiore coinvolgimento. I giovani di Alghero sono coinvolti in numerose attività e anche questo evento vuole offrire questa possibilità”.

Si sta lavorando per la creazione di pacchetti turistici per questa tre giorni e non solo: è stata sottoscritta una convenzione con Grimaldi e una con il Consorzio Turistico Riviera del Corallo per la determinazione di tariffe agevolate non solo per gli artisti e non solo a livello regionale. Un’altra convenzione da firmare è quella con Moby. Ci sono tutte le possibilità per creare attenzione a livello nazionale.

Numerose collaborazioni anche per l’idea dell’aperitivo musicale, come quella con Sella & Mosca, attraverso la valorizzazione di prodotti locali.

Una importantissima occasione culturale per la città di Alghero che si scopre, anche a fine estate, attraverso la musica.

Alghero Music Spotlight (icompany.it)

Elena Elisa Campanella