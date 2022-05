Al Cala di Volpe la masterclass dello chef di fama mondiale Nobu Matsuhisa

L’Hotel Cala di Volpe dà il benvenuto allo chef di fama mondiale Nobu Matsuhisa dal 7 al 9 giugno, per un’esclusiva masterclass e un’imperdibile cena “Omakase”.

Nel cuore della Costa Smeralda, tra scenari mozzafiato e acque color smeraldo, l’iconico Hotel Cala di Volpe è lieto di accogliere ancora una volta lo chef Nobuyuki “Nobu” Matsuhisa, uno degli chef più influenti al mondo, per proporre esperienze culinarie uniche.

Un’occasione esclusiva per celebrare il forte legame tra icone leggendarie che condividono valori simili e s’impegnano costantemente per garantire le migliori esperienze di lusso.

La partnership tra Matsuhisa e l’Hotel Cala di Volpe è iniziata nel 2018 con un progetto pop-up, poi consolidata nel 2019 con l’apertura del Ristorante “Matsuhisa at Cala di Volpe”, situato in un’area iconica dell’hotel con vista mozzafiato sulla baia, uno dei panorami più famosi del Mediterraneo.

Concepito per essere una destinazione nella destinazione, l’Hotel Cala di Volpe ancora una volta fa da scenario ad eventi eccezionali e regala esperienze uniche ai suoi ospiti.

ESPERIENZE CULINARIE ECCEZIONALI

Nato in Giappone, Nobu Matsuhisa ha avuto modo di viaggiare molto durante la sua carriera, dal Perù all’Argentina e fino all’Alaska, per poi trasferirsi a Los Angeles. Nel corso della sua esperienza professionale, ha sviluppato il suo iconico stile di cucina “Nobu Style”, e ha introdotto un nuovo concetto nella cucina giapponese, includendo elementi internazionali. Nell’arco degli anni ha costruito un impero nel settore gastronomico, ma la radice della sua cucina si è sviluppata padroneggiando l’arte del sushi.

Tra il 7 e il 9 giugno, lo chef giapponese di fama internazionale Nobu Matsuhisa, sarà presente presso l’Hotel Cala di Volpe per accogliere gli ospiti e condividere i suoi segreti culinari attraverso un’esclusiva masterclass e un’imperdibile cena “Omakase”.

Il prossimo 7 giugno, per coloro che desiderano imparare e provare l’autentica cucina Matsuhisa, l’iconico hotel proporrà un’opportunità unica, con una lezione privata di sushi: un’esclusiva Masterclass per apprendere il vero procedimento che sta alla base della preparazione del sushi con lo chef Hideki Endo, in presenza del celebre chef Matsuhisa Nobu. Gli chef sveleranno tutti i segreti dell’arte del sushi e guideranno gli ospiti attraverso un viaggio eccezionale dietro il bancone.

Tutti gli ospiti, a prescindere dal loro livello in cucina, avranno la possibilità di iscriversi in anticipo per partecipare a questa esperienza straordinaria. I posti sono limitatissimi: saranno, infatti, solo 6 i posti disponibili*.

Lo stesso giorno, il ristorante Matsuhisa at Cala di Volpe presso l’iconico hotel, organizzerà una cena

esclusiva in presenza dell’acclamato chef. Per l’occasione speciale, sarà proprio lui a preparare il menu della cena “Omakase”. Gli ospiti potranno degustare nuovi piatti basati sulle sue tecniche e sugli ingredienti locali, che verranno poi inseriti nel menù estivo del ristorante*.

Si consiglia di prenotare con largo anticipo per le disponibilità*.

Informazioni sugli hotel

Gestito da Marriott International e di proprietà di Smeralda Holding, l’Hotel Cala Di Volpe fa parte del brand The Luxury Collection.

Informazioni su Marriott International

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) è una società con sede a Bethesda (Maryland, Stati Uniti d’America) e conta circa 7300 proprietà e 30 brands in oltre 134 paesi. Marriott è una società di gestione e franchising di alberghi, oltre ad essere licenziataria di resort in multiproprietà. La società offre Marriott BonvoyTM , il pluripremiato programma di fedeltà con più di 141 milioni di iscritti nel mondo. Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito web all’indirizzo www.marriott.com, e per le ultime notizie visitate www.marriottnewscenter.com . Inoltre ci si può connettere con noi su Facebook e con @MarriottIntl su Twitter e Instagram.

Informazioni su The Luxury Collection Hotels & Resorts

The Luxury Collection® parte di Marriott International, Inc , riunisce una selezione di hotel e resort che offrono esperienze uniche ed autentiche che evocano tesori e memorie durature. The Luxury Collection offre all’ esploratore globale l’accesso alle destinazioni più affascinanti del mondo. Ogni hotel e resort è un esempio unico e prezioso della destinazione in cui si trova, un vero e proprio accesso alle tradizioni e al fascino del luogo. Creato nel 1906 sotto il brand CIGA come collezione delle più celebri e simboliche proprietà d’Europa, oggi il marchio The Luxury Collection raccoglie oltre 119 hotel e resort fra i più famosi del mondo, in più di 30 paesi e nelle città e destinazioni più spettacolari. Tutti gli alberghi The Luxury Collection, alcuni dei quali testimoni di tradizioni centenarie, sono riconosciuti a livello internazionale per essere fra i più affascinanti del mondo.

Per ulteriori informazioni e per le nuove aperture, visitare theluxurycollection.com o seguire Twitter, Instagram e Facebook. The Luxury Collection è orgogliosa di partecipare a Marriott Bonvoy, il nuovo programma di viaggio di Marriott che sostituisce Marriott Rewards®, The Ritz-Carlton Rewards® e Starwood Preferred Guest® (SPG). Il programma offre ai membri uno straordinario portafoglio di marchi globali, esperienze uniche su Marriott Bonvoy Moments e vantaggi senza pari tra cui punti validi per soggiorni e pernottamenti gratuiti in alberghi del gruppo e per il riconoscimento dello status Elite. Per iscriversi gratuitamente o per ulteriori informazioni sul programma, visitare MarriottBonvoy.marriott.com.