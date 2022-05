Akròama 1 €uro Festival – “La classe” – Regia di Elisabetta Podda per la Scuola d’arte drammatica 6 – 7 Maggio ore 21 – Cagliari – Teatro delle Saline – Piazzetta Billy Secchi

“La classe”, produzione della Scuola d’Arte Drammatica, sarà il secondo appuntamento della rassegna “1 €uro Festival”.

Martedì 10 e mercoledì 11 maggio alle 21 al Teatro delle Saline prosegue la rassegna Akròama, un cartellone di undici spettacoli con le espressioni più giovani e innovative del teatro sardo e non solo.

Alle 20.30 “Microstorie” con con Lea Karen Gramsdorff.

Prosegue a Cagliari, al Teatro delle Saline, “1 €uro Festival”, storica rassegna ideata dal direttore artistico di Akròama, Lelio Lecis, per avvicinare le nuove generazioni al teatro e mostrare il panorama teatrale sardo più giovane e innovativo.

Dopo l’esordio dei “Racconti fantastici” portati in scena da Akròama, martedì 10 e mercoledì 11 maggio andrà in scena alle 21 “La classe”, un viaggio onirico e frammentario lungo un anno scolastico per la regia di Elisabetta Podda. In scena, la Scuola d’Arte Drammatica con Carla Bocchetta, Claudio Cancedda, Stefano Cancellu, Erika Carta, Silvia Corso, Efisio Granata, Amandine Gros, Maria Teresa Marongiu, Donatella Murgia, Gloria Pani, Anna Piras, Chiara Rocca, Emilio Sionis, Andrea Secci, Claudia Secci, Viviana Serra, Stefano Serpi e Damiano Zoppi. Nel racconto, i ragazzi e le ragazze percorrono il loro viaggio per diventare adulti, mentre il mondo dei professori fornisce un elemento quasi consolatorio con l’adolescente che sta in noi e sopravvive al tempo. Uno spaccato ironico, scanzonato e talvolta pungente della realtà scolastica italiana. Lo spettacolo sarà preceduto alle 20.30 da “Microstorie” con Lea Karen Gramsdorff.

La rassegna “1 €uro Festival”, nata nel 1999 come “Teatro a mille lire”, ha conquistato negli anni un pubblico sempre più affezionato e curioso di conoscere le produzioni emergenti del teatro isolano (e non solo) con la sua straordinaria creatività e le sue capacità espressive che comprendono sperimentazione e linguaggi multimediali. A dimostrarlo, gli abbonamenti per la nuova stagione sold out in pochi giorni.

advertisement

La rassegna proseguirà nel fine settimana successivo, il 13 e il 14 maggio, con Abaco Teatro in “L’ultima risata”, con Rosalba Piras e Tiziano Polese. Fino all’8 giugno in scena Effimero Meraviglioso, Teatro Instabile, Tragodia, Origamundi, Teatro Sassari, Anfiteatro Sud e i genovesi Lunaria. Tutti gli spettacoli sono preceduti da “Microstorie”, serie di minidrammi sulla formazione dell’attore e le sue variazioni.