A maggio sciame meteoritico nei cieli d’Italia

A maggio, all’alba di giovedì 5, potremo osservare il picco massimo delle Eta Aquaridi, spettacolare pioggia di stelle cadenti, alias sciame meteorico, originato dalla Cometa di Halley. Quando vederle? Ecco cosa sapere sulle stelle cadenti di maggio

Le Eta Aquaridi sono le stelle cadenti che avremo modo di vedere a maggio e sono legate ad antichi residui della cometa Halley. Il nome prende origine dalla posizione del suo Radiante nei pressi della omonima stella η Aquarii della costellazione dell’acquario.

Rispetto ad altri sciami meteteoritici non è molto fitto; la frequenza delle meteore sarà abbastanza contenuta.

Il periodo in cui potrete avvistare lo sciame meteoritico nei cieli va dal 3 al 10 maggio secondo quanto si legge su Unione Astrofili Italiani: il picco maggiore sarà tra il 5 e il 6 maggio 2022. La UAI sottolinea che: “Un ulteriore contributo alla attività meteorica di maggio è dato dai radianti minori della fascia eclitticale in Libra, Ofiuco e Scorpione, prodotti da correnti meteoriche estremamente diffuse per effetto delle perturbazioni planetarie. Si tratta di meteoroidi originati da corpi di varia origine, tra cui probabilmente la cometa Lexell e gli asteroidi Adonis e 1983 LC.

Per poter ben osservare queste saltuarie meteore occorrerà attendere il passare della mezzanotte, quando i radianti saranno a sufficienza sopra l’orizzonte. Il numero degli eventi resterà comunque in genere abbastanza esiguo e le frequenze saranno costellate di lievi aumenti più o meno accentuati”.

advertisement

Il fenomeno sarà maggiormente visibile nelle regioni meridionali, ivi il tempo di osservazione sarà più lungo. Complice la luna ancora non troppo luminosa, potrete osservare lo sciame meteoritico in condizioni più favorevoli (a patto che il meteo sia clemente in quei giorni).